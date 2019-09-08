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الرئيسية | رياضة | "الطاس" يرفض أجواء الممارسة في عين السبع

"الطاس" يرفض أجواء الممارسة في عين السبع

"الطاس" يرفض أجواء الممارسة في عين السبع
هسبريس من الدار البيضاء
الأحد 08 شتنبر 2019 - 08:40

من المنتظر أن يخوض نادي الاتحاد الرياضي البيضاوي لكرة القدم، بمكتبه المسير وأطره ومحبيه، وقفة احتجاجية يوم الخميس المقبل أمام مقر مقاطعة عين السبع بالدار البيضاء، وذلك بعد "سلسلة من المحاولات والمفاوضات لرفع العراقيل التي يعاني منها الفريق، جراء محاولات رئيس المقاطعة الذي لا يتوانى في وضع العراقيل أمام الاتحاد البيضاوي، بدل تشجيعه أو على الأقل أخذ مسافة الحياد وترك إدارة النادي تعمل".

ووجه النادي انتقادات واسعة إلى رئيس مقاطعة عين السبع، حيث شدد بيان صادر عن الفريق على أن هذا الأخير "أصبح يعيش وضعا كارثيا بسبب العراقيل وإغلاق مقر النادي بملعب المركب الرياضي العربي الزاولي في وجه الفريق، وحرمانه من أبسط الشروط الإنسانية (المراحيض) حيث جميع الأبواب المغلقة".

وأكد النادي أنه بعد تحقيقه الصعود إلى البطولة الاحترافية، يعمل على الانسجام مع دفتر التحملات الذي تفرضه الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، لكن "يسعى رئيس المقاطعة جاهدا في الاتجاه المعاكس، بوضع المزيد من العراقيل للزج بالفريق إلى الهاوية".

ويعاني النادي من عدة مشاكل، على رأسها "إغلاق قاعة الاجتماعات بالمركب الرياضي العربي الزاولي والمطبخ، اللذين لم يتسلمهما الفريق مع مقره، وهو في حاجة لهما، إضافة إلى قاعة مخصصة للياقة البدنية وبناء الجسم، التي بدونها يظل الفريق غير مستوف لشروط دفتر التحملات".

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