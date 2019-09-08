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الرئيسية | رياضة | فريق يوسفية برشيد يراهن على الكونغولي لوفومبو

فريق يوسفية برشيد يراهن على الكونغولي لوفومبو

فريق يوسفية برشيد يراهن على الكونغولي لوفومبو
أوعنا بلعيد
الأحد 08 شتنبر 2019 - 07:36

يراهن مسؤولو فريق يوسفية برشيد لكرة القدم على المهاجم الكونغولي هيرتيي لوفومبو من أجل قيادة الخط الأمامي بنجاح، وتسجيل العديد من الأهداف في شباك المنافسين خلال الموسم الجديد.

وتعاقد يوسفية برشيد، خلال الانتقالات الصيفية الحالية، مع المهاجم الكونغولي هيرتيي لوفومبو، بموجب عقد يمتد لموسمين، بعد تجربة خاضها الأخير رفقة فريق الجيش الملكي، ليصبح بذلك ثالث لاعب أجنبي يغادر العساكر في المركاتو الصيفي بعد الإيفواريين إبراهيما باكايوكو وتوبيو كوليبالي.

وجاء تعاقد الفريق الحريزي مع المهاجم الكونغولي بتوصية من المدرب سعيد الصديقي، الراغب في تعزيز خطه الهجومي بلاعب يجيد اقتناص الأهداف وإنهاء الهجمات.

وكان الوافد الجديد قد خاض استعدادات الموسم الحالي بقميص الفريق العسكري، غير أن المدرب عبد الرحيم طاليب لم يقتنع بمؤهلاته بعد أن خاض مجموعة من المباريات الودية، ما دفعه إلى وضع اللاعب في قائمة الانتقالات الصيفية.

ويعول سعيد الصديقي، مدرب يوسفية برشيد، على المهاجم الجديد بغية استغلال إمكاناته التقنية والفنية لصنع الحلول في الخط الأمامي ومواصلة تحقيق النتائج الإيجابية، لاسيما أن فريقه قدم موسما رائعا في الدوري المغربي الاحترافي العام الماضي.

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