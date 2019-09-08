الجيش يختار عميدا جديدا للمجموعة خلفا لبرحمة

أوعنا بلعيد

قرر عبد الرحيم طاليب، مدرب فريق الجيش الملكي لكرة القدم، منح شارة العمادة للاعب محمد الفقيه، العائد حديثا إلى صفوف العساكر بعد تجربة احترافية خاضها الموسم المنصرم رفقة يوسفية برشيد على سبيل الإعارة.

وحسب مصادر هسبريس، فقد اختار طاليب اللاعب محمد الفقيه ليصبح عميدا جديدا للمجموعة خلفا للمهدي برحمة، المنتقل خلال المركاتو الحالي صوب قطر القطري، على اعتبار أنه أقدم عنصر في الفريق، إضافة إلى الثقة الكبيرة التي يضعها المدرب في مؤهلاته وقدرته على قيادة المجموعة العسكرية نحو حصد المزيد من النتائج الإيجابية.

وتألق محمد الفقيه الموسم الماضي بقميص يوسفية برشيد، وكان من بين أفضل الأسماء في صفوفه، ما دفع الإسباني كارلوس ألوس، المدرب السابق لفريق الجيش الملكي، إلى المطالبة بعودته رفقة توفيق أجروتن، المعار بدوره لفريق المولودية الوجدية، وهو المقترح الذي عملت إدارة العساكر على تحقيقه خلال الانتقالات الصيفية الحالية.

وأوضحت المصادر نفسها أن اللاعب الفقيه استقبل قرار المدرب طاليب، بالإضافة لحمله الرقم "10"، بفرح شديد، لاسيما أنه سيرتدي رقما حمله الأسطورة محمد التيمومي، مشيرا إلى أن اختياره ليكون عميدا للعساكر هو تكليف وليس تشريفا، متمنيا أن يكون قدوة لباقي لاعبي الفريق، وأن يقدم الإضافة المرجوة التي من شأنها أن تعيد الجيش الملكي إلى حصد الألقاب.