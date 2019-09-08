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الرئيسية | رياضة | جمهور النصر يتلقى أنباء سارة بشأن "حمد الله"

جمهور النصر يتلقى أنباء سارة بشأن "حمد الله"

جمهور النصر يتلقى أنباء سارة بشأن "حمد الله"
أوعنا بلعيد
الأحد 08 شتنبر 2019 - 11:40

يقترب الدولي المغربي عبد الرزاق حمد الله، مهاجم النصر السعودى، من العودة للمشاركة مع الفريق عقب الإصابة التي تعرض لها في وقت سابق أثناء مشاركته أمام فريق ضمك، برسم أولى جولات دوري محمد بنسلمان، وحرمته من خوض بعض المواجهات مع بداية الموسم الجديد.

وحسب مصادر هسبريس، فقد تلقى المهاجم المغربي الضوء الأخضر من الطاقم الطبي لناديه لمغادرة العيادة بدءا من يوم أمس الجمعة، تزامنا مع استئناف تدريبات الفريق تأهبا لخوض القادم من المواعد.

وظهر اللاعب سالف الذكر بملعب الأمير عبد الرحمن بن سعود بنادي النصر وهو يؤدي تدريبات فردية وفق برنامج مسطر مع الجهاز الطبي للفريق، استعدادا لخوض التداريب الجماعية مع مطلع الأسبوع القادم.

وخضع المهاجم السابق لفريق أولمبيك أسفي لبرنامج علاجي داخل عيادة فريق النصر، منذ تعرضه إلى كدمة قوية في قدمه، خلال الشوط الثاني من مباراة ضمك يوم 22 غشت المنصرم، برسم الجولة الأولى للدوري السعودي.

وخلف ظهور حمد الله في مران ناديه ارتياحا في صفوف جماهير النصر، التي تعول على إمكانات هداف الدوري السعودي الموسم المنصرم وترتقب مشاركته في لقاء الإياب لدوري أبطال آسيا أمام السد، وفي مباراة الدوري السعودي القادمة أمام الشباب المحدد لها 13 سبتمبر برسم الجولة الثالثة من الدوري الاحترافي.

وحرمت الإصابة المهاجم حمد الله من المشاركة في مواجهتي السد القطرى برسم ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا، وأمام الفتح في الجولة الثانية من الدوري السعودي، كما أنه يعتبر من أبرز الأسماء الغائبة عن قائمة البوسني وحيد خاليلوزيتش، مدرب أسود الأطلس، الذي خاض أول مباراة له أمام بوركينافسو، وانتهت بالتعادل الإيجابي (1-1)، في إطار استعدادات المنتخبين للقادم من الاستحقاقات الدولية.

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