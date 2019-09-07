زعيتر يفوز بالضربة القاضية على الفنلندي باكلان

هسبريس من الرباط

تمكن البطل المغربي العالمي عثمان زعيتر، اليوم بحلبة أبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة، من الفوز على البطل الفنلندي Teemu Packalen بالضربة القاضية.

وكانت مصادر مطلعة قد أشارت إلى أن البطل المغربي اتفق مع خصمه على إجراء هذا النزال في أول ظهور له "بعد تحقيقه انتصارات، حيث وصل إلى مستوى UFC 242، ثم تحقيقه لانتصار في BRAVE بسجل مثالي بــ11 مقابل صفر، حيث حقق عثمان زعيتر ثلاثة انتصارات بالضربة القاضية من أصل أربعة".

يذكر أن البطل العالمي عثمان زعيتر يمتاز بأسلوبه الاندفاعي، وتقديمه عروضا فنية قتالية تحشد العديد من المشجعين.