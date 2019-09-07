الوزن الزائد يهدد نجم الأسود بالإبعاد من المنتخب

أوعنا بلعيد

نصح البوسني وحيد خاليلوزيتش، مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم، نور الدين مرابط، مهاجم النصر السعودي، بتخفيض وزنه حتى لا يؤثر ذلك على مستواه وسرعته خلال القادم من المواعد، خصوصا أن التكتيك المعتمد في المباريات المقبلة سيحتاج إلى السرعة، سواء في نقل الكرة أو اللعب بدونها.

وحذر المدرب البوسني الجناح المغربي من وزنه الزائد، وطالبه بتخفيضه بغية احتفاظه بسرعته التي يتسم بها، لاسيما أن المدرب الجديد للأسود كان قد صرح خلال ندوته الصحافية التي سبقت مباراته أمام بوركينافاسو بأنه سيعتمد على سلاح الهجمات المرتدة واللعب المباشر عوضا عن الهجمات المنظمة التي تأخذ وقتا أطول مع فاعلية أقل.

ويريد مدرب الأسود توظيف سلاح الهجمات المرتدة خلال المباريات التي يخوضها خارج الملعب، ويعتبر مرابط من بين أهم أدواته التكتيكية في الخط الأمامي التي سيوظفها بغية خلخلة دفاع المنافسين، ومن شأن وزن اللاعب الزائد أن يحد من سرعته في نقل الكرة والتحول من الحالة الدفاعية إلى الهجوم المضاد الذي يحتاج إلى سرعة وفاعلية ودقة في التمرير وحسن التمركز وسرعة في اتخاذ القرار.

وكان الطاقم التقني قد أخضع لاعبي المنتحب للفحص الطبي لقياس نسبة الدهون في الجسم، أوضح أن مرابط يعاني من زيادة في الوزن، الأمر الذي دفع خاليلوزيتش إلى تحذيره طالبا منه العمل على تخفيضه.

وحسب مصادر هسبريس، كان عادل تعرابت أفضل اللاعبين على المستوى البدني بعد إجراء الفحص الطبي للدهون؛ إذ تبين أن جسمه هو الأقل توفرا على الدهون مقارنة مع بأجسام بقية اللاعبين، وذلك بفضل التداريب الشاقة التي خضع لها رفقة ناديه بنفيكا خلال استعدادات الموسم الجديد التي جعلته يفقد 6 كيلوغرامات من وزنه.

كما أشاد خاليلوزيتش، خلال الندوة الصحافية التي أعقبت مباراة الأسود أمام بوركينافاسو يوم أمس، بما قدمه نجم بنفيكا البرتغالي عادل تعرابت، مشيرا إلى أن اللاعب فاجأه بمستواه بعدما منحه فرصة اللعب لفترة من المباراة، مؤكدا أن نجم كوينك بارك رينجرز السابق "لاعب جيد وأحب الحديث معه، لكنه ليس في كامل جاهزيته بعد وتنقصه السرعة".

ويريد الطاقم التقني للأسود، تحت قيادة خاليلوزيتش، الوصول إلى مرمى المنافسين بأقل عدد ممكن من التمريرات والاعتماد على اللعب المباشر، وذلك بالتمريرات الطويلة خلف ظهر المدافعين، أو بتمريرات بينية في عمق دفاع الخصم، أو عبر تمريرات عرضية من الأطراف، سواء بصعود الأظهرة الدفاعية أو الأجنحة.

كما عاد المنتخب لتوظيف سلاح التسديد من خارج مربع العمليات بسبب تكدس المنافسين في الخلف، وحرمان الأسود من المساحات لتمرير الكرة في الثلث الأخير من الملعب.

ويختتم المنتخب الوطني لكرة القدم تجمعه الإعدادي يوم العاشر من شتنبر الجاري بملاقاة منتخب النيجير، خلال المواجهة التي سيحتضنها الملعب الكبير بمراكش، وذلك في إطار الاستعدادات لخوض التصفيات المؤهلة إلى كأس إفريقيا للأمم التي تستضيفها الكاميرون في 2020.

وأوقعت القرعة أسود الأطلس في المجموعة الخامسة إلى جانب كل من إفريقيا الوسطى، وبوروندي، وموريتانيا.