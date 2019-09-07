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الرئيسية | رياضة | تعادل مخيب لـ"الأولمبي المغربي" أمام منتخب مالي

تعادل مخيب لـ"الأولمبي المغربي" أمام منتخب مالي

تعادل مخيب لـ"الأولمبي المغربي" أمام منتخب مالي
هسبورت - سعيد إبراهيم الحاج
السبت 07 شتنبر 2019 - 22:24

اكتفى المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم لأقل من 23 سنة بالتعادل بهدف لمثله أمام نظيره المالي، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت، على أرضية ملعب مراكش، برسم ذهاب الدور التصفوي الأخير المؤهل إلى نهايات كأس إفريقيا لأقل من 23 سنة المرتقبة بمصر.

وبدأت العناصر الوطنية أطوار المواجهة بضغط مبكر على معترك المنتخب المالي، من خلال تحركات هجومية متنوعة منذ الدقائق الأولى، غير أنهم لم يتمكنوا من ترجمتها إلى أهداف، قبل أن تستعيد العناصر المالية توازنها على رقعة التباري.

وعرف الأداء الهجومي للمنتخب المغربي بعض التراجع خلال دقائق الربع ساعة الثانية من النزال، حيث وجدت العناصر الوطنية صعوبات في تجاوز الخط الخلفي للمنتخب المالي، بفعل الانتشار الجيد وقتالية لاعبي الأخير، ليعتمد في ظل ذلك أبناء بوميل، على الكرات الثابتة لتهديد مرمى الحارس.

وفي حدود الدقيقة 28 تمكن المنتخب المالي من الوصول إلى شباك "الأشبال" عن طريق اللاعب إبراهيما كوني، ليبعثر أوراق باتريس بوميل ومعه تركيز اللاعبين على رقعة الملعب، إذ كان الماليون قريبين من إضافة الهدف الثاني في حدود الدقيقة 40، لتنتهي تفاصيل الشوط الأول بتقدم منتخب مالي بهدف نظيف.

ومع بداية مجريات الجولة الثانية، تمكن يوسف النصيري من وضع الكرة في الشباك برأسية قوية ومركزة في حدود الدقيقة 50 بعد تمريرة جانبية محكمة، أعاد به رفاقه في أطوار المباراة، إذ عاد "الأشبال" للسيطرة والتحكم في مجريات النزال مع الضغط بمناورات هجومية على معترك منتخب مالي.

وفي حدود الدقيقة 69، كاد المنتخب المالي أن يعود لهز شباك المنتخب المغربي لولا التدخل الناجح للحارس بنعبيد، لينقذ شباكه من هدف محقق، قبل أن ترفض راية الحكم المساعد هدف ثان للمنتخب المالي في حدود الدقيقة 73 بداعي التسلل.

وتبادل عناصر المنتخبين بعد المناورات الهجومية في باقي دقائق المباراة، غير أنها لم تأتي بأي جديد لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي هدف لمثله، في انتظار مباراة الإياب.

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (15)

1 - abdou rabat FAR السبت 07 شتنبر 2019 - 22:40
رآه قلناها مرارا وتكرارا يجب وقف هدا النزيف ديال تبدير المال العام على منتخبات فيها جيش من المدربين والتقنيين والمدلكين والأطباء والإداريين وناس الجامعة وتفعيل مبدأ المحاسبة والشفافية وترشيد النفقات بما ما يتماشى مع الحالة الإقتصادية والإجتماعية للبلاد نشوفو المهم هو الأول التشغيل والتعليم والصحة ومن بعد يحن مولانا.
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56
2 - rais السبت 07 شتنبر 2019 - 22:41
ماعندنا مانديرو بهاد المنتخبات التي لم تعد تمثل الشعب المغربي مادام انها اصبحت ملك شخصي للقجع الفاسد وزبانيته المفسدين الذين يتلاعبون ويتحكمون فيها كما يحلوا لهم دون اي اعتبار لاراء ومطالب عموم الجماهير المغربية لا من حيث التركيبة البشرية من اللاعبين ولا حتى من حيث المدرب الاجنبي الذي فرض عنوة على الجمهور المغربي
وبهذا يكون قد حان الوقت لمقاطعة هاته المنتخبات ,التي لاتمثلنا وسنبقى نقاطعها الى ان يرحل المدرب الاجنبي عن الكرة المغربية ويعوض بالاطر الوطنية بصفة نهائية ومعه عصابة لقجع الفاسدة المفلسة وليذهبوا الى الجحيم هم ومنتخباتهم الفاشلة .فنحن لم تعد تمثلنا
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28
3 - حسني السبت 07 شتنبر 2019 - 22:41
منتخب ضعيف بقيادة فرنسي كيتعلم الحجامة في رؤوس اليتامى. ما يمكنش نكونو فاشلين في جميع القطاعات و نجيو حتى للكرة و نديرو الإستثناء.
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38
4 - Abdelhak السبت 07 شتنبر 2019 - 22:42
الرياضة في البلاد ليس لها أساس والنتائج التي نفتخر بها من الأجيال السابقة في كرة القدم وألعاب القوى وكرة المضرب هي فلتات الزمان لا أقل ولا أكثر.
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18
5 - souad السبت 07 شتنبر 2019 - 22:43
نحن المغاربة ولاعبيبونا لا يجمع بيننا وبين الكرة الا الخير والاحسان ولو يحضرون لنا مدرب من المريخ لان الحس الوطني منعدم واللاعبون لا يلعبون بالنفس همهم النقود والشهرة لا غير .لماذا لا يحذفون هذه الكرة ويوظفوا هذه الأموال في قطاعات اخرى اكثر حيوية وأكثر مردودية مثل الصحة ،التعليم المرافق الاجتماعية ....الخ
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17
6 - منتخب مغربي قوي السبت 07 شتنبر 2019 - 22:44
الملاحظ أن المنتخب المالي منسجم منذ سنوات بخلاف منتخبنا الوطني بلاعبين جدد ينقصهم الانسجام برافو BRAVO moroccan team
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3
7 - khadijatou السبت 07 شتنبر 2019 - 22:45
صافي باراكا من اللعب المدرسة ديا
بلاه كل واحد يوجد المحفظة معندنا ما نديرو بهاد الكرة غير كتلف الشعب .... بغينا شباب واعي ازيد بالبلاد لقدام الله يرحم الوالدين .....
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5
8 - أبوطه السبت 07 شتنبر 2019 - 22:46
إن لم تهتم الجامعة الكرة وكذا الوزارة الوصية بقطاع الناشئين و العمل القاعدي لن تقلع الكرة الوطنية. نتائج مخيبة و مردودة ضعيفة.
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9 - مغربي١٢ السبت 07 شتنبر 2019 - 22:47
مبارة بمستوى هزيل للمنتخب المغربي و لا يمكن اعتبار هذا التعادل بالإيجابي لأنها جرت في المغرب فهي في حد ذاتها هزيمة.
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10 - والو السبت 07 شتنبر 2019 - 22:49
في انتظار خيبات وهزايم أخرى في الباقي من المنافسات... مادام الفساد ينخر في جسم هذا القطاع وفي غياب أي محاسبة ولا تفتيش... ولا حول ولا قوة الا بالله...
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11 - ساخطة السبت 07 شتنبر 2019 - 22:50
ستظل اللعنة تلاحق المنتخبات الوطنية ، لأن كرة القدم رمز للظلم عندنا لا الرياضة ، زبالة ديال لفلوس ترمى على الرمل والشعب يعاني لا صحة لا تعليم لابنية تحتية لا حياة ، فرق كبير تكون كرة القدم فرجة ومتعة واستثمار لجمهور يشعر بالحياة وبالكرامة وبين أن تكون مخدرا وأفيونا لشباب عاطل لا ثقافة لا تعليم لا أخلاق لا تا فايدة كينسا بها الهموم واللي كيقرا فيهم كيزوق الدفاتر والمقاعد والحيوط د لمدارس بالرجا والوداد .. كلشي فاشل وكارثي وبغيتو طفروه فكرة القدم ؟!! حتى منطقيا مايمكنش ، وهاد اللعابة اللي كتحسبوهم غيورين عل لبلاد ، راه جاو باش ياخذو لفلوس أما لبلاد ما كتهم حد والفقير مقاتل غير مع لخبز ولكتوبة والأدوات ، كرة القدم جات مع بلدان تعطات فيها الكرامة والحياة للانسان جا معاهم الضحك والشطيح والرديح وكلشي ، أما حنا الله يعفو علينا من هاد لبلاد
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12 - عربي سالم السبت 07 شتنبر 2019 - 22:51
المهم هو مزيد من التنويم والتخدير وهدر الاموال في قطاع غير مجدي تعطى له الأولوية المطلقة وتفتح له الخزائن بدون حسيب ولا رقيب واصبح بؤرة للريع والمال السهل يتهافت عليه مختلف المرايقية والمتطفلين !!
الغريب ان خادم الدولة الرءيس ومجموعته لا يهزم حال وباقون في مواقعهم كأن شيءا لم يكن !!
وموتوا بالسم !!
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13 - غير بوهالي السبت 07 شتنبر 2019 - 22:54
فقصونا تاني هاد الأولمبي و ماكاينش اللي فقصني كثر قد داك المعلق ديال الرياضية جابوه لينا تاني.. البارح واليوم قهرنا بطبيعة الحال بطبيعة الحال وحتى جملة مفيدة ماقالها..
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14 - montasser السبت 07 شتنبر 2019 - 22:54
كل النتاءج التي تحققت مع المنتخب الالمبي جاءت تحت قيادة اطر مغربية:المرحومين العماري -بليندة..تم فتحي جمال..تم المرحوم الخيدر..تم مصطفى مديح...واخرون نسيت اسماءهم....اذن بوميل سيعرف مصير الاجانب الذين خسروا الرهان الالمبي ولكن ربحوا الاموال الطاءلة....المنتخبات السنية عندنا تعاني كثيرا والحل عند خبراءنا لكوايرية وليس عند الجامعة....
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15 - انا السبت 07 شتنبر 2019 - 22:57
كارثة كروية بمعنى الكلمة. طريقة لعب المنتخب لا تحتاج إلى مدرب فهي تشبه كثيرا اللعب مع اولاد الدرب، الكل يراوغ في جميع رقع الملعب والنتيجة تضييع الكرة بالجملة. المنتخب المالي كان يستحق الفوز، فبعشرة لاعبين كانوا يسيطرون مما يدل على المنتخب المغربي. رحلة المنتخب الفرنسي ستنتهي في المقابلة المقبلة بمالي.
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