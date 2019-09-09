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الرئيسية | رياضة | برشلونة تستضيف عرضا للسيرك عن النجم ميسي

برشلونة تستضيف عرضا للسيرك عن النجم ميسي

برشلونة تستضيف عرضا للسيرك عن النجم ميسي
هسبريس - رويترز
الاثنين 09 شتنبر 2019 - 20:40

يتوافد الملايين على برشلونة لمشاهد ليونيل ميسي يلعب في كامب نو، وسيحظى زوار المدينة قريبا بفرصة مشاهدة عرض للسيرك يتناول رحلة صعود مهاجم الأرجنتين الفائز بجائزة أفضل لاعب كرة قدم في العالم خمس مرات.

وسيدشن سيرك دو سوليه (سيرك الشمس) استعراض "ميسي 10" في بارك ديل فورم في العاشر من أكتوبر، ووصفه بأنه "رحلة مثيرة ومدهشة لمدة 90 دقيقة تجمع بين الأداء البدني المذهل والأجواء الشعرية الحالمة".

وسيتم تناول رحلة صعود نجم ميسي مهاجم برشلونة من مسقط رأسه في روساريو إلى قمة كرة القدم العالمية في أول عرض لسيرك دو سوليه في إسبانيا.

وسمح لوسائل إعلام اليوم بزيارة المكان المزمع إقامة السيرك فيه، وسيسع ثلاثة آلاف متفرج كل ليلة.

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