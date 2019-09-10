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كُتّاب وآراء
يورغان كلوب يبدي إعجابه بالمدافع المغربي مزراوي
ارتبط مستقبل الدولي المغربي نصير مزراوي، لاعب أياكس أمستردام الهولندي، بالانتقال إلى فريق ليفربول الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بعدما تعذر عليه ذلك خلال المركاتو الصيفي، لوصول اهتمام الريدز متأخرا.
وحسب ما ذكرته صحيفة "سوكر سول" البريطانية فإن فريق ليفربول سيتعاقد مع المدافع المغربي مزراوي (21 سنة) خلال شهر يناير القادم، عندما تفتتح فترة الانتقالات الشتوية القادمة، بعدما بات اللاعب مطلبا مهما لدى الطاقم التقني.
وأوضحت الصحيفة ذاتها أن الطاقم التقني للأحمر الإنجليزي حدد مدافع الأسود وأياكس أمستردام للتعاقد معه بغية تعزيز صفوفه، بحكم أن الألماني يورغان كلوب، مدرب الفريق، يرغب في إيجاد لاعب في نفس مستوى ظهيره الأيمن ألكسندر أرنولد، ويرى أن مميزات هذا اللاعب لا تتوفر سوى في الدولي المغربي نصير مزراوي.
وأفاد المصدر ذاته بأن ليفربول بدأ تحركاته من أجل التعاقد مع مزراوي في المركاتو الصيفي الحالي، لكن الوقت لم يكن كافيا لغلق الصفقة، وسيعاود الكرة بجدية وحماس أكبر خلال الانتقالات الشتوية بغية استقدام اللاعب إلى ملعب الأنفليد.
وتنال إمكانات مزراوي إعجاب الداهية الألماني يورغان كلوب، بعدما تابع الدولي المغربي خلال مبارياته مع أجاكس في منافسات الموسم الماضي، لاسيما في مسابقة دوري الأبطال الأوروبية، وانبهر بقدرته على اللعب في أكثر من موقع والقيام بأدوار متعددة بفضل مرونته التكتيكية.
يشار إلى أن مزراوي سيغيب عن مباراة الإياب عن الدور التصفوي الأخير المؤهل إلى نهائيات كأس إفريقيا لأقل من 23 سنة، أمام المنتخب المالي، والمقررة يوم غد الثلاثاء، إذ غادر معسكر المنتخب صوب هولندا، بسبب الإصابة التي ألمت به في لقاء الذهاب بالمغرب، والذي انتهى بالتعادل الإيجابي (1-1).