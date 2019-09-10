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الرئيسية | رياضة | بونو يودع جيرونا الإسباني ويستعد لمغامرة جديدة

بونو يودع جيرونا الإسباني ويستعد لمغامرة جديدة

بونو يودع جيرونا الإسباني ويستعد لمغامرة جديدة
أوعنا بلعيد
الثلاثاء 10 شتنبر 2019 - 13:10

ودع الدولي المغربي ياسين بونو فريق جيرونا الإسباني بعدما نجح في إتمام صفقة انتقاله على سبيل الإعارة إلى فريق اشبيلية خلال المركاتو الحالي.

وتقدم الحارس المغربي بالشكر لكل مكونات ناديه السابق جيرونا، بعدما نشر رسالة عبر حسابه الرسمي على الموقع الاجتماعي "إنستغرام" يودع فيها زملاءه السابقين، وأنصار الفريق، بالإضافة إلى مدربه والمسؤولين.

وارتأى ياسين بونو نشر صورة له وهو يرتدي قميص جيرونا، وأرفقها بعبارات شكر قائلا: "أود أن أشكر كل الناس في جيرونا على كل الحب الذي قدموه لي، وأخص بشكري جميع مكونات النادي، المسؤولين وزملائي، على كل اللحظات التي عشناها معا".

وكان الحارس السابق لفريق الوداد الرياضي مصرا على الخروج من جيرونا في المركاتو الصيفي بعدما غادر ممثل إقليم كتالونيا صوب الدرجة الثانية بالدوري الإسباني، وكان مرشحا للانتقال صوب ليفانتي قبل أن يحصل اشبيلية على خدماته على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء بشكل نهائي مقابل 4 ملايين يورو.

يذكر أن بونو يوجد رفقة المنتخب الوطني في استعداده لملاقاة منتخب النيجير، وديا، يوم غد الثلاثاء، في ثاني مباريات البوسني وحيد خاليلوزيتش، مدرب الأسود، الذي أشرك اللاعب خلال شوط المباراة الأول أمام بوركينافاسو، قبل أن يمنح مركزه لمواطنه منير المحمدي، حارس مالقا الإسباني.

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الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - خالد الثلاثاء 10 شتنبر 2019 - 13:23
عندما ودعها جيرونا انتصار تلو الانتصار
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