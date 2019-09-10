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الرئيسية | رياضة | بلهندة يراهن على تحقيق "غلطة سراي" للألقاب

بلهندة يراهن على تحقيق "غلطة سراي" للألقاب

بلهندة يراهن على تحقيق "غلطة سراي" للألقاب
أوعنا بلعيد
الثلاثاء 10 شتنبر 2019 - 09:10

يراهن الدولي المغربي يونس بلهندة، على تحقيق فريقه غلطة سراي التركي، للقب الدوري المحلي للمرة الثالثة على التوالي، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن مدربه فاتح تريم، أسطورة، وشخصية محبوبة من طرف مكونات النادي.

وأشاد صانع ألعاب الأسود بالتركيبة البشرية التي يتوفر عليها الفريق، موضحا أن التعاقدات الجديدة تحتاج إلى القليل من الوقت لتنسجم مع بقية أفراد الفريق الذي تمكن من التتويج بلقب الدوري التركي للمرة الثانية على التوالي.

وأضاف بلهندة، خلال حديثه لوسائل الإعلام التركية : "تسود أجواء جيدة داخل الفريق كما أن العلاقة بين اللاعبين جد متماسكة، نحتاج فقط إلى القليل من الوقت للتأقلم مع الأسماء الجديدة، لقد توجنا بالدوري في آخر موسمين ونريد إعادة نفس النجاح الموسم الحالي".

وبخصوص علاقة اللاعبين بمدربهم التركي الشهير فاتح تريم، أردف لاعب الأسود، قائلا:" الجميع يحب فاتح تريم، إنه أسطورة داخل غلطة سراي، لقد كنا أبطالا لموسمين متتاليين تحت قيادته، جعلنا في الموسم الماضي نؤمن بأنفسنا وبقدرتنا على أن نكون أبطالا وتمكنا من تحقيق الألقاب".

ويعتبر اللاعب سالف الذكر من بين الركائز الأساسية التي يعول عليها الطاقم التقني لقيادة الفريق لحصد المزيد من الألقاب، كما أجهض فاتح تريم، رغبة كل الأندية خصوصا من الدوري السعودي عندما حاولت التعاقد مع بلهندة، مؤكدا تشبثه بخدمات صانع ألعابه وعدم السماح له بالرحيل لصعوبة تعويضه.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - الغزواني الثلاثاء 10 شتنبر 2019 - 09:35
لاعب لا يستحق اللعب لأي فريق في الدرجة الثانية في المغرب وللاسف حمل الرقم 10 في المنتخب الوطني اي منطق !!!!
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2 - Oujdi med الثلاثاء 10 شتنبر 2019 - 10:02
ليشوف هاد الشي بلهندة يتكلم يقول هو لمطلع غلتاسراي و بفضلو كتجيب الالقاب..!!! سبحان الله هذا ماشي لاعب متميز و بالصراحة لاعب مغرور و معندوش أخلاق و متكبر و حاسب على راسو شي حاجة و هو بحال داك السطل المتقوب..كنطالب وسائل الإعلام ميعطيوهش قيمة اكبر من فيمتو لحقاش حنا المغاربة عارفين آش كيسوا.
المرجو النشر يا هيسبريس
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