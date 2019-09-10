بلهندة يراهن على تحقيق "غلطة سراي" للألقاب

أوعنا بلعيد

يراهن الدولي المغربي يونس بلهندة، على تحقيق فريقه غلطة سراي التركي، للقب الدوري المحلي للمرة الثالثة على التوالي، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن مدربه فاتح تريم، أسطورة، وشخصية محبوبة من طرف مكونات النادي.

وأشاد صانع ألعاب الأسود بالتركيبة البشرية التي يتوفر عليها الفريق، موضحا أن التعاقدات الجديدة تحتاج إلى القليل من الوقت لتنسجم مع بقية أفراد الفريق الذي تمكن من التتويج بلقب الدوري التركي للمرة الثانية على التوالي.

وأضاف بلهندة، خلال حديثه لوسائل الإعلام التركية : "تسود أجواء جيدة داخل الفريق كما أن العلاقة بين اللاعبين جد متماسكة، نحتاج فقط إلى القليل من الوقت للتأقلم مع الأسماء الجديدة، لقد توجنا بالدوري في آخر موسمين ونريد إعادة نفس النجاح الموسم الحالي".

وبخصوص علاقة اللاعبين بمدربهم التركي الشهير فاتح تريم، أردف لاعب الأسود، قائلا:" الجميع يحب فاتح تريم، إنه أسطورة داخل غلطة سراي، لقد كنا أبطالا لموسمين متتاليين تحت قيادته، جعلنا في الموسم الماضي نؤمن بأنفسنا وبقدرتنا على أن نكون أبطالا وتمكنا من تحقيق الألقاب".

ويعتبر اللاعب سالف الذكر من بين الركائز الأساسية التي يعول عليها الطاقم التقني لقيادة الفريق لحصد المزيد من الألقاب، كما أجهض فاتح تريم، رغبة كل الأندية خصوصا من الدوري السعودي عندما حاولت التعاقد مع بلهندة، مؤكدا تشبثه بخدمات صانع ألعابه وعدم السماح له بالرحيل لصعوبة تعويضه.