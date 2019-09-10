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الرئيسية | رياضة | برنامج تدريبي خاص يجهز "الثلاثي الجديد" لوجدة

برنامج تدريبي خاص يجهز "الثلاثي الجديد" لوجدة

برنامج تدريبي خاص يجهز "الثلاثي الجديد" لوجدة
أوعنا بلعيد
الثلاثاء 10 شتنبر 2019 - 02:25

عمل الطاقم التقني لفريق مولودية وجدة لكرة القدم على تجهيز الثلاثي الجديد بوضع برنامج تدريبي خاص به نظرا لاستقدامه بشكل متأخر، وعدم خوضه استعدادات المجموعة منذ بدايتها.

وخصص عبد الحق بنشيخة، مدرب الفريق، تدريبات خاصة وبرنامجا إعداديا من أجل الرفع من لياقة الثلاثي الجديد، ويتعلق الأمر بكل من مصطفى اليوسفي، القادم من الجيش الملكي، والمهدي النغمي، لاعب اتحاد طنجة سابقا، والإيفواري لامين دياكيتي، القادم من الفتح الرباطي.

وشرع اللاعبون الثلاثة في خوض تداريبهم تأهبا للاستحقاقات القادمة؛ إذ يعول الطاقم التقني على خدماتهم بغية تقديم الإضافة لسندباد الشرق، لاسيما أنهم يملكون خبرة كبيرة داخل الدوري المغربي الاحترافي.

واستهل مولودية وجدة الموسم الجديد بخيبة لجماهيره، بعدما أقصي من مسابقة كأس العرش على يد الفتح الرياضي الرباطي عقب هزيمته بهدف نظيف.

وسواجه سندباد الشرق سريع وادي زم، نهاية الأسبوع المقبل، في أولى جولات الدوري المغربي الاحترافي.

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