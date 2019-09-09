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كُتّاب وآراء
خاليلوزيتش يتجاهل ضم نجمي الوداد إلى "الأسود"
تراجع البوسني وحيد خليلودزيتش، مدرب المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم، عن استدعاء كل من محمد الناهيري ويحيى جبران للانضمام للتربص التدريبي تأهبا لخوض المباراة الودية الثانية أمام منتخب النيجر يوم غد الثلاثاء.
وحسب مصدر هسبريس، فقد تراجع الناخب الوطني عن استدعاء جبران والناهيري للتجمع التدريبي للمنتخب الوطني بسبب ضيق الوقت، عقب مشاركتهما رفقة المنتخب المحلي الذي يشرف على قيادته الحسين عموتة، والذي واجه بوركينافاسو أمس الأحد فوق أرضية الملعب الكبير بمراكش وفاز عليه بهدف نظيف.
وكان مدرب الأسود يرغب في إلحاق جبران والناهيري بتداريب المنتخب الأول بعدما أبدى إعجابه بهما، غير أن التزام المحليين بمواجهة الجزائر في 20 شتنبر الجاري فرض على وحيد التراجع على ذلك.
وتواصل المدرب البوسني مع الحسين عموتة عقب نهاية المباراة الودية أمام بوركينافسو، موضحا أنه لن يستدعي جبران والناهيري بسبب ضيق الوقت ولحاجة المنتخب المحلي لخدماتهما عندما سيلاقي منافسه الجزائري في مواجهة مثيرة وصعبة ضمن تصفيات "الشان".
وسبق للمدرب الجديد لأسود الأطلس أن وجه دعوته إلى رضا التكناوتي ووليد الكرتي، من فريق الوداد الرياضي، قبل أن يقرر الاستفادة كذلك من خدمات الناهيري وجبران ومنحهما الفرصة مع المنتخب الأول، لكنه تراجع عن فكرته لضيق الوقت.
يشار إلى أن المباراة الودية الثانية لخاليلوزدش على رأس الطاقم التقني للأسود أمام منتخب النيجير، يوم غد الثلاثاء، ستشهد مشاركة بعض اللاعبين من الدوري المحلي بعدما غابوا عن اللقاء الأول أمام بوركينافسو، الذي خاضه المدرب بتشكيلة أساسية تضم الأسماء المحترفة بالخارج، بالإضافة إلى الأوراق البديلة التي أقحمها خلال الشوط الثاني.