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الرئيسية | رياضة | "أهلي جدة" يرفض مقايضة مرابط بلاعبه المؤشر

"أهلي جدة" يرفض مقايضة مرابط بلاعبه المؤشر

"أهلي جدة" يرفض مقايضة مرابط بلاعبه المؤشر
أوعنا بلعيد
الاثنين 09 شتنبر 2019 - 19:36

أجهض مسؤولو فريق أهلي جدة لكرة القدم رغبة نظرائهم في نادي النصر بمقايضة الدولي المغربي نور الدين مرابط باللاعب سلمان المؤشر، خلال الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال الأمير منصور بن مشعل، المشرف العام بنادي أهلي جدة لكرة القدم، في تصريحات تلفزيونية، إن إدارة النصر طلبت التعاقد مع اللاعب سلمان المؤشر على سبيل الإعارة حتى فترة الانتقالات الشتوية فقط.

وأوضح ابن مشعل أن أحمد الصائغ، رئيس الأهلي، أخبره بتلقي اتصالات من شخصية بارزة داخل فريق النصر أقدمت على عرض خدمات الدولي المغربي مرابط مقابل استقدام اللاعب المؤشر.

وتابع المشرف العام بنادي أهلي جدة لكرة القدم أنه تلقى اتصالا من عبد الرحمن الحلافي (عضو القائمة الذهبية بالنصر)، مبرزا أنه طلب منه ضم اللاعب سلمان المؤشر إلى غاية المركاتو الشتوي المقبل فقط على أن يتم إدراج المهاجم المغربي مرابط ضمن الصفقة وبعض اللاعبين من النصر.

وأردف منصور بن مشعل: "عرضت الأمر على الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش، مدرب الفريق، لكنه رفض التفريط في المؤشر، بغض النظر عن لاعب النصر المعروض للمبادلة".

يشار إلى أن تقارير إخبارية عديدة كشفت رغبة البرتغالي روي فيتوريا، مدرب النصر، بالتخلي عن خدمات مرابط خلال الانتقالات الصيفية، كما قام بإبعاد المهاجم المغربي من قائمة النصر لدوري أبطال آسيا قبل أن يعود إلى تسجيله مكان المدافع البرازيلي مايكون بيريرا، بعدما أدرك حاجته إلى خدماته عقب مباراتي ثمن نهائي المسابقة أمام الوحدة الإماراتي، ناهيك عن مطالبة جماهير النصر بضم صاحب 32 عاما إلى قائمة الفريق.

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