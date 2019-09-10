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الرئيسية | رياضة | جمهور اتحاد جدة يتلقى أنباء مفرحة عن داكوستا

جمهور اتحاد جدة يتلقى أنباء مفرحة عن داكوستا

جمهور اتحاد جدة يتلقى أنباء مفرحة عن داكوستا
أوعنا بلعيد
الثلاثاء 10 شتنبر 2019 - 10:49

أجرى الدولي المغربي مروان داكوستا، مدافع اتحاد جدة، تداريب خاصة ومكثفة على مستوى اللياقة البدنية، قبل انضمامه اليوم إلى المران الجماعي تأهبا لملاقاة فريق ضمك، يوم الجمعة المقبل، برسم الدوري السعودي للمحترفين.

وينتظر الطاقم التقني حصوله على التصريح الطبي لإدراج المدافع المغربي ضمن قائمة الفريق التي ستواجه فريق ضمك (محسن ياجور، وزكرياء حذراف) برسم الأسبوع الثالث من دوري محمد بنسلمان؛ إذ سيحل زملاء داكوستا ضيوفا على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية (المحالة).

وكان اللاعب سالف الذكر قد عاد نهاية الأسبوع إلى ناديه اتحاد جدة، بعد خضوعه لبرنامج تأهيلي على مدار أسبوعين في فرنسا، بسبب الإصابة التي لحقت به متم غشت الماضي عندما أصيب بتمزق على مستوى العضلة الخلفية.

وطلب الشيلي لويس سييرا، مدرب الاتحاد، من الجهاز الطبي للفريق، إعداد تقرير حول الوضع الصحي لداكوستا، لرغبته في الاعتماد عليه خلال اللقاء المقبل؛ إذ ما تزال مشاركته محل شك في ظل عدم اتضاح الرؤية النهائية حول جاهزيته بنسبة مائة في المائة.

وتسببت الإصابة التي تعرض لها داكوستا في إبعاده من اللائحة النهائية للبوسني وحيد خاليلوزيدش، مدرب المنتخب الوطني الأول، التي وجه إليها الدعوة لخوض مباراتين وديتين أمام كل من منتخبي بوركينا فاسو (انتهت بالتعادل 1-1) وأمام النيجر يوم غد الثلاثاء بالملعب الكبير لمدينة مراكش.

كما أعلن الفريق السعودي عن انتهاء أزمة مروان داكوستا مع ناديه التركي السابق إسطنبول باشك شهير، بعدما نشر عبر حسابه الإلكتروني الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بيانا يؤكد من خلال تسوية الموضوع.

وأقدم المكتب المسير لاتحاد جدة على دراسة القضية قانونيا وتسديد الدفعات المتأخرة وغرامات التأخير المنصوص عليها فور تلقيه خطاب الدعوى من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، حسبما أفاد موقع رابطة الدوري السعودي، ليتم غلق ملف القضية بشكل نهائي بعد سداد كامل مستحقات النادي، ويتجنب بذلك اتحاد جدة أي تبعات قانونية مترتبة على تلك القضية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - الواقعي الثلاثاء 10 شتنبر 2019 - 10:58
دابا القضية كانت واقفة علىى داكوستا؟ههههههه دينا البطولة السعودية بكري
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