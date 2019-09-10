مجمّع الفوسفاط ورابطة أمريكية يقرّبان كرة السلة من أطفال خريبكة

صالح الخزاعي من خريبكة

قصّ مصطفى التراب، الرئيس المدير العام للمجمع الشريف للفوسفاط، رفقة ممثلين عن الرابطة الوطنية لكرة السلة الأمريكية (la National Basketball Association)، شريط تدشين ملعب لكرة السلة بالحيّ السكني النهضة بمدينة خريبكة، وإطلاق دوري "NBA Junior"، بحضور عدد من الضيوف المغاربة والأجانب؛ من ضمنهم نجم كرة السلة الشهيرRay Allen ، الذي شارك 10 مرات في مباريات "كل النجوم".

واستُهلّ حفل افتتاح ملعب كرة السلة بإلقاء كلمات بالمناسبة، بدءًا بعبد الغني الفيلالي، مدير موقع خريبكة للمجمع الشريف للفوسفاط، الذي رحّب في بداية كلمته بالحاضرين، مشيرا إلى أن "الجميع سعداء بالوجود هنا، من أجل المشاركة في افتتاح المشروع الذي تم إنجازه في إطار شراكة بين Act4Community بالمجمع الشريف للفوسفاط والرابطة الوطنية لكرة السلة الأمريكية".

وأضاف المتحدث ذاته أن "أطفال وشبان مدينة خريبكة يتوفرون على طاقات وإمكانات كبيرة؛ وهو ما دفع إلى إنشاء هذا الملعب بمستويات عالية، من أجل صقل مواهبهم من جهة، وتحقيق الرقي الرياضي والتنمية الذاتية من جهة ثانية"، مشيرا إلى أن "الشكر موصول إلى كل الفاعلين، سواء المجمع الشريف للفوسفاط والرابطة الوطنية لكرة السلة الأمريكية، أو السلطات والساكنة ومتطوعي A4C".

وتناول الكلمة Amadou Gallo Fall، المدير العام لرابطة NBA بإفريقيا ورئيس الرابطة الإفريقية لكرة السلة، حيث شَكَر من خلالها المنظمين على التنظيم والاستضافة، وأكّد أن الشراكة التي تجمع NBA مع OCP، من أجل إنشاء هذا اللعب وإطلاق دوري في كرة السلة، تهدف بالأساس إلى تطوير هذه الرياضة باعتبارها ثاني رياضة بعد كرة القدم".

أما سارة صبور، فقد ألقت كلمة باسم Act4Community بالمجمع الشريف للفوسفاط، أكّدت من خلالها أن "المجمع الشريف للفوسفاط يعطي أهمية كبيرة للمجتمع المدني، وعمل من أجل ذلك على إنشاء A4C بجميع مواقع الإنتاج، من أجل توظيف موارد الموقع في سبيل التنمية المستدامة، اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا ورياضيا أيضا".

وأضافت المسؤولة ذاتها أن" A4C تعمل على التنمية من خلال مشاريع ومبادرات تشاركية، من أجل التعرف على واقع الساكنة وتحديد حاجياتها، بهدف وضع خارطة طريق ذات وقع إيجابي ومستدام في الميادين الفلاحية والبيئية والرقمية والثقافية والرياضية وغيرها".

وعرف حفل الافتتاح تنظيم فقرات متنوعة، شملت عروضا وتداريب في رياضة كرة السلة لفائدة مجموعة من الأطفال والشبان، ووصلات غنائية تراثية في فن عبيدات الرما، وعروضا في القرع على الطبول؛ فيما استمتع الحاضرون بعروض قدّمها أبطال أجانب من أجل استعراض مهاراتهم في رياضة كرة السلة الأمريكية.

وفي تصريحات متفرقة، شدد عدد من الأطفال المهتمين برياضة كرة السلة على أنهم كانوا في أمس الحاجة إلى مثل هذه الفضاءات الرياضية، من أجل ممارسة هوايتهم وصقل مواهبهم وإبراز قدراتهم في كرة السلة، خاصة حين يتعلق الأمر بدوري تحت إشراف الرابطة الوطنية لكرة السلة الأمريكية، بحضور مجموعة من أبطال هذه الرياضية على المستوى العالمي.

وأوضح كمال تدارين، متطوع في Act4Community بالمجمع الشريف للفوسفاط، أن مدينة خريبكة شهدت اليوم إعطاء انطلاقة مشروع كبير بشراكة بين المكتب الشريف للفوسفاط "OCP" ورابطة كرة السلة الأمريكية "NBA"، في إطار المبادرات التي تقوم بها Act4Community، من أجل خلق عدة أنشطة وبرامج في التنمية المستدامة ومساعدة الشباب وإنشاء المقاولات.

وأضاف المتحدث ذاته، في تصريح لهسبريس، أن "المشروع الجديد يهم تقريبا 1000 طفل بالمدينة، تحت إشراف رابطة كرة السلة الأمريكية التي ستقوم بتكوين مدربين عديدين، سيسهرون بدورهم على تدريب الأطفال والشبان، وتنظيم التظاهرات الرياضية على مدار السنة، بهدف تنمية كرة السلة في المدينة والنواحي، وتشجيع الأطفال على ممارستها.

وجاء في بلاغ حول التظاهرة أنه "بالإضافة إلى دورها كمقاولة مواطنة، تلتزم مجموعة OCP بإطلاق العديد من المبادرات الإنسانية، خاصةً عبر برنامجها التطوعي Act4Community، والذي يهدف إلى تمكين متعاوني OCP من المشاركة في مشاريع لخدمة المجتمع، حيث تم في الإطار القيام بالعديد من المبادرات على المستويين المحليّ والإقليميّ في قطاعات البيئة والصحة والتعليم والتنمية الإقليمية".

وأشار البلاغ، الذي توصلت به الجريدة، إلى أن "استثمار مجموعة OCP في برنامج NBA junior دعّم جهودها الرامية إلى تنمية المجتمعات المحلية والساكنة الإفريقية"، مضيفا أنه "من المقرر أن يضمّ دوري "جونيور إن بي إيه" في كلا فرقا مدرسية مكونة من 30 شابا و30 فتاة، من أجل التنافس على لقب البطولة تباعاً".

وأضاف المصدر ذاته أن "كل فريق مدرسيّ سيمثّل أحد النوادي الثلاثين في دوري الرابطة الوطنية لكرة السلة الأمريكية، وسيلعب بقمصان تحمل شعار هذه الأندية".

وأوضح البلاغ أن "الاتفاقية المبرمة بين المجموعة والرابطة تنصّ أيضا على مشاركة اللاعبين والمدربين في الدوري في حلقات دراسية تفاعلية خاصة بالمهارات الأساسية طوال فترة الدوري، وتركّز على تحرير قدرات الشباب وتعليمهم مهارات القيادة والتواصل والتوعية الصحيّة؛ في حين ستتولّى منظّمة "هوبس فور هوب"، شريك الرابطة، مسؤولية توفير المناهج الدراسية المتعلقة بهذه الحلقات".

يشار إلى أن البرنامج العالمي للرابطة في كرة السلة للفتيان والفتيات "جونيور إن بي إيه" يهدف إلى تعريف القاعدة الشعبية بالمهارات الأساسية للعبة والقيم الحقيقية لرياضة كرة السلة، ويسعى إلى المساهمة في تنمية وتحسين تجربة اللاعبين والمدربين والآباء في كرة السلة للصغار.