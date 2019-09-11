لاعب تنزاني يعزز صفوف فريق المغربي التطواني

أوعنا بلعيد

واصل مسؤولو فريق المغرب الرياضي التطواني لكرة القدم (الماط) تعزيز صفوفه ناديهم بالتعاقد هذه المرة مع اللاعب التنزاني ماكا إدوارد، بموجب عقد يمتد لأربعة مواسم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأعلن الفريق التطواني تعاقده بشكل رسمي مع المهاجم التنزاني إدوارد، بعد فترة اختبار خاضها رفقة الفريق الأول، أبان خلالها عن مؤهلات بدنية وتقنية وفنية عالية، وهو ما دفع إدارة النادي إلى التعاقد معه بتوصية من مدرب الفريق أنخيل بياديرو.

وسبق لإدارة "الماط" أن تعاقدت مع عدة لاعبين خلال المركاتو الحالي بغية تعزيز الترسانة البشرية وتنويع الأوراق التكتيكية بين يدي الطاقم التقني، حتى لا يتكرر سيناريو الموسم الماضي عندما كانت المجموعة قريبة من مغادرة القسم الأول.

وضم المغرب التطواني إلى صفوفه، خلال الانتقالات الحالية، كلا من عادل الحسناوي ومارتن بينغوا لتقوية وسط الميدان، والمدافع يوسف الترابي، والحارس مراد إيزم، والظهير الأيمن عبد الواحد الشخصي، والظهير الأيسر حمزة الموساوي، والمهاجم طوني إدجوماريجوي، والجناح عبدولاي سيسوكو، والمهاجم عدنان الوردي.

وحملت بداية الموسم بشارة جيدة لأنصار الفريق، بعدما تمكن ممثل الحمامة البيضاء من عبور فخ شباب المحمدية والتأهل إلى دور ثمن نهائي كأس العرش، عقب نهاية المباراة التي جمعت بينهما بهدف نظيف، على أن يلاقي في أولى مبارياته بالدوري الاحترافي فريق الجيش الملكي.

يشار إلى أن اللاعب ماكا إدوارد، الذي يشغل مركز وسط الميدان، سبق أن لعب لنادي "يونغ أفريكان" التنزاني في صفوف الشبان والكبار، كما حمل ألوان منتخبي تنزانيا للفتيان والشبان.