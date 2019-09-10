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الرئيسية | رياضة | "الأولمبي المغربي" يفشل في بلوغ "الكان" والأولمبياد

"الأولمبي المغربي" يفشل في بلوغ "الكان" والأولمبياد

"الأولمبي المغربي" يفشل في بلوغ "الكان" والأولمبياد
هسبورت - سعيد إبراهيم الحاج*
الثلاثاء 10 شتنبر 2019 - 19:20

انهزم المنتخب الأولمبي المغربي لكرة القدم، بهدف نظيف في مباراة إياب الدور التصفوي الأخير المؤهل إلى نهايات كأس إفريقيا لأقل من 23 سنة، أمام نظيره المنتخب المالي، ليفشل في التأهل إلى نهائيات المسابقة بعد التعادل في مباراة الذهاب.

وعرفت بداية المباراة ضغط مبكر من جانب العناصر المالية على مرمى الحارس مهدي بنعبيد، تعامل معه رفاق هذا الأخير بحذر واحتراز كبير، قبل أن يرد المهاجم يوسف النصيري، بمناورة هجومية كان قريبا من خلالها من هز الشباك وافتتاح النتيجة في حدود الدقيقة 16.

وخلقت عناصر المنتخب المغربي في باقي دقائق الجولة الأولى العديد من محاولات التهديف، حيث كان أبناء المدرب باتريس بوميل، قريبين من هز الشباك في أكثر من مرة، كانت الأبرز منها رأسية اللاعب خالد الحشادي، في حدود الدقيقة 25، لولا تألق حارس المنتخب الخصم.

وقبل دقائق من نهاية مجريات الشوط الأول، عاد خالد الحشادي، ليضيع فرصة أخرى سانحة للتهديف، بعد انسلاله لمعترك عمليات أصحاب الأرض، غير أن اللمسة الأخيرة خانته، لتنتهي تفاصيل النصف الأول للنزال بالتعادل السلبي.

وانطلقت مجريات الجولة الثانية على وقع تهديد حقيقي وضغط عال على مرمى الأولمبي المغربي، قبل أن يحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح المنتخب المالي في حدود الدقيقة 54، بعد تدخل من المدافع أشرف داري، نجح في ترجمتها إلى هدف اللاعب ألي مايي.

ولم تكن ردة فعل العناصر الوطنية بالشكل المطلوب بعد هدف اللاعب مايي، إذ ظلت تحركات رفاق أشرف حكيمي محتشمة طيلة باقي فترات النزال، في الوقت الذي أتيحت بعض الفرص السانحة للتهديف للمنتخب المالي وكان قريبا من تعزيز النتيجة بهدف ثان.

ولم تأت باقي دقائق المواجهة بأي جديد على مستوى النتيجة، غير توتر واصطدامات بين عناصر الطرفين، قبل أن تنتهي تفاصيل المباراة بفوز أصحاب الأرض بهدف نظيف، ليفشل أبناء باتريس بوميل، في التأهل إلى نهائيات كأس افريقيا لأقل من 23 سنة والألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (12)

1 - yassine الثلاثاء 10 شتنبر 2019 - 20:22
الحمد لله كانت 15 مليون غادي تعطى لكل لاعب همه ركل الكرة و الناس جياع الحمد لله على الإقصاء
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25
2 - رجاوي في الغربة الثلاثاء 10 شتنبر 2019 - 20:25
المغرب مند عقود ونحن نعرف الفشل في كل الميادين من تعليم وصحة ورياضة واقتصاد الفشل في كل المجالات الفشل حتى في تربية الآجيال المقبلة بصراحة المغرب الى الوراء في كل المجالات لله درك يا وطني
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18
3 - زرنان الثلاثاء 10 شتنبر 2019 - 20:26
هنيءا للاسود الأطلس بالمشاركة في التصفيات الإفريقية.هل هناك مباريات كرة القدم مستقبلا لمنتخبنا الوطنى؟
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11
4 - Mogador الثلاثاء 10 شتنبر 2019 - 20:33
نتيجة جد متوقعة للأسف الشديد.
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11
5 - محمد الزموري الثلاثاء 10 شتنبر 2019 - 20:34
فشل وكسل وشلل وملل من أخبار كرة القدم هذه اللتي هربت هروبا لم يعد إدراكه
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11
6 - متفرج الثلاثاء 10 شتنبر 2019 - 20:34
لقد مللنا هذه الأسطوانة، شيئ مقرف، لا ربح لا راس المال.
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9
7 - خليلوفيتش الثلاثاء 10 شتنبر 2019 - 20:39
هنيئا لنا بالإقصاء باغيين ايليهيونا بزز بالكورة و لكن ربي هو اللي عالم بمشاكيلنا بقات لينا غير الكورة.
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17
8 - سيمو الثلاثاء 10 شتنبر 2019 - 20:44
مبروك لسي لقجع وماجورهم فلوس لبن داهم زعطوط
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9 - منصف الثلاثاء 10 شتنبر 2019 - 20:45
إقصاء المنتخب كان في مراكش بنتجة التعادل
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8
10 - بالواااااااااااااضح الثلاثاء 10 شتنبر 2019 - 20:49
وماااااااااشي مشكل اﻹقصاء إلى كان بيد مدرب وطني ....المهم ا نتعلموا لكن الكارثة هي بمدرب أجنبي ....يا جامعة ضحكت من جهلها اﻷمم ...
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4
11 - عبدالرحمان الثلاثاء 10 شتنبر 2019 - 20:57
والآن من يحاسب على تبذير الملايين على بوميل و حاشيته الفرنسية في ضل تهميش و إحتقار أطر وطنية كفائتها أكثر من هاؤلاء المرتزقة.
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4
12 - marocain الثلاثاء 10 شتنبر 2019 - 21:03
المهم هو المشاركة و الاحتكاك و كسب فلوس الشعب المهم كما جرت العادة يا سادة
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