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كُتّاب وآراء
ملاكمون مغاربة ينافسون في بطولة العالم بروسيا
يشارك المغرب بخمسة ملاكمين في منافسات بطولة العالم للكبار، التي تستضيفها عاصمة الأورال كاترينبرغ بروسيا إلى غاية 21 شتنبر الجاري بمشاركة 365 ممارسا يمثلون 78 بلدا .
وذكر بلاغ للجامعة الملكية المغربية للملاكمة أن الفريق الوطني يتشكل من الملاكمين سعيد مرتجي (وزن 52 كلغ) ومحمد حموت (وزن 57 كلغ) وزين العابدين أمروغ (وزن 69 كلغ) وطارق العلالي (وزن 75 كلغ) ويونس باعلا (وزن 91 كلغ).
ويتشكل الوفد المغربي إضافة إلى الملاكمين، من الأطر الوطنية محمد المصباحي وداغوبيرتو روخاص ويوسف سرور والمدير التقني منير البربوشي وطبيب الفريق الدكتور يوسف البسابسي.
ويمثل المغرب على مستوى التحكيم في بطولة العالم "كاترينبرغ روسيا 2019" الملاكم الدولي السابق عبار البشير الحاصل على ثلاث نجوم، وهي أعلى درجة بمجال التحكيم الدولي.