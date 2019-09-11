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الرئيسية | رياضة | فرنسا تطيح بأمريكا من كأس العالم لكرة السلة بالصين

فرنسا تطيح بأمريكا من كأس العالم لكرة السلة بالصين

فرنسا تطيح بأمريكا من كأس العالم لكرة السلة بالصين
هسبريس - رويترز
الأربعاء 11 شتنبر 2019 - 15:57

حققت فرنسا أكبر مفاجأة في كأس العالم لكرة السلة في الصين بالفوز على أمريكا حاملة اللقب 89-79 لتبلغ قبل النهائي اليوم الأربعاء.

وستلعب فرنسا مع الأرجنتين يوم الجمعة على بطاقة الظهور في النهائي يوم الأحد بينما ستلتقي إسبانيا، الفائزة باللقب في 2006، مع أستراليا أو جمهورية التشيك.

وتقدمت فرنسا 51-41 في وقت مبكر بالربع الثالث لكن المنتخب الأمريكي بدا أنه انتفض بشكل رائع بعدما تقدم بنتيجة 72-65.

لكن فرنسا حسمت المباراة في المراحل الأخيرة بفضل تألق رودي جوبير لاعب يوتا جاز الذي أحرز 21 نقطة واستحوذ على 16 كرة مرتدة بينما أضاف إيفان فورنييه لاعب أورلاندو ماجيك 22 نقطة.

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1 - Ziad abou Ziad الأربعاء 11 شتنبر 2019 - 16:14
C'est normal, mala3ebsh james
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