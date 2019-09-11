24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|11
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:37
|07:05
|13:29
|16:57
|19:44
|21:00
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- "على درب 96" تقرر رفع أطول اعتصام بالمغرب
- الجمعية الطبية الأمريكية تدعو إلى الإقلاع عن التدخين الإلكتروني
- توقعات الأرصاد الجوية لحالة طقس اليوم الأربعاء
- مخاوف ساكنة أوصفرو
- القضاء يحكم بالسجن المؤبد ضد رجل فجّر زوجته بالديناميت
انتقادات ترافق تمويل الحكومة لصندوق الكوارث من جُيوب المغاربة (5.00)
- انتقادات ترافق تمويل الحكومة لصندوق الكوارث من جُيوب المغاربة - (97)
- سلفيون ينادون بمنع الاختلاط في الأقسام ..عصيد: "مستوى بهيمي" - (74)
- إقالة بولتن "عاشق الحروب" تبعث الارتياح لدى دبلوماسية المملكة - (51)
- قاتل زوجته في الصخيرات ينتحر قرب وادي الشراط - (47)
- مغاربة يتعرّضون "للنّصب" عبر مواقع البيع والشراء على الإنترنت - (46)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
بنعطية يتجاوز الأعطاب ويعود إلى ميادين كرة القدم
تلقى الطاقم التقني لفريق الدحيل القطري لكرة القدم، تحت إشراف البرتغالي روي فاريا، نبأ سارا قبل مواجهة فريق الريان، برسم الجولة الثالثة من دوري "نجوم قطر" (الدوري القطري الممتاز)، وهي المباراة التي سيحتضنها "إستاد عبدالله بن خليفة".
ويتجلى الخبر السعيد لمكونات الفريق القطري في عودة الدولي المغربي مهدي بنعطية، مدافع الفريق، بعد شفائه كليا من الإصابة التي ألمت به وأبعدته عن الميادين لأكثر من شهر.
وشهد مران الدحيل الجماعي تأهبا لمواجهة الريان انتظام المدافع المغربي بنعطية، بعد تماثله للشفاء عقب العملية الجراحية التي أجراها في فرنسا، وعاد بعدها لاستكمال برنامجه العلاجي والتأهيلي في الدوحة بنجاح.
وينتظر أن يظهر قائد الأسود في قائمة الدحيل للمرة الأولى هذا الموسم، في مباراة فريقه مع الريان التي ستقام يوم الأحد المقبل برسم الجولة الثالثة من الدوري القطري.
ويعول الطاقم التقني للدحيل على خدمات وخبرة بنعطية، بحكم الإضافة الكبيرة التي يقدمها للمجموعة التي تسعى جاهدة هذا الموسم إلى استعادة درع الدوري الذي فقدته الموسم المنقضي لصالح الغريم السد.