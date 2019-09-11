بنعطية يتجاوز الأعطاب ويعود إلى ميادين كرة القدم

أوعنا بلعيد

تلقى الطاقم التقني لفريق الدحيل القطري لكرة القدم، تحت إشراف البرتغالي روي فاريا، نبأ سارا قبل مواجهة فريق الريان، برسم الجولة الثالثة من دوري "نجوم قطر" (الدوري القطري الممتاز)، وهي المباراة التي سيحتضنها "إستاد عبدالله بن خليفة".

ويتجلى الخبر السعيد لمكونات الفريق القطري في عودة الدولي المغربي مهدي بنعطية، مدافع الفريق، بعد شفائه كليا من الإصابة التي ألمت به وأبعدته عن الميادين لأكثر من شهر.

وشهد مران الدحيل الجماعي تأهبا لمواجهة الريان انتظام المدافع المغربي بنعطية، بعد تماثله للشفاء عقب العملية الجراحية التي أجراها في فرنسا، وعاد بعدها لاستكمال برنامجه العلاجي والتأهيلي في الدوحة بنجاح.

وينتظر أن يظهر قائد الأسود في قائمة الدحيل للمرة الأولى هذا الموسم، في مباراة فريقه مع الريان التي ستقام يوم الأحد المقبل برسم الجولة الثالثة من الدوري القطري.

ويعول الطاقم التقني للدحيل على خدمات وخبرة بنعطية، بحكم الإضافة الكبيرة التي يقدمها للمجموعة التي تسعى جاهدة هذا الموسم إلى استعادة درع الدوري الذي فقدته الموسم المنقضي لصالح الغريم السد.