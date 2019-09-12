الفتح يستعيد خدمات "الباسل" قبل لقاء اتحاد طنجة

أوعنا بلعيد

يواصل فريق الفتح الرياضي الرباطي، بقيادة المدرب وليد الركراكي، تداريبه تأهبا لملاقاة فريق اتحاد طنجة، يوم السبت المقبل، برسم أولى جولات الدوري المغربي الاحترافي، خلال المواجهة التي ستجرى فوق أرضية ملعب مولاي الحسن.

وتعززت التركيبة البشرية للفريق الرباطي بعودة المهدي الباسل، قائد الفريق، الذي أصبح جاهزا للمشاركة أمام فارس البوغاز، بعدما غاب عن المباراة الأخيرة لناديه أمام مولودية وجدة (كأس العرش)، بسبب الإصابة التي ألمت به.

وشهد مران الفتح الأخير مشاركة القائد المهدي الباسل، حيث ركز المدرب الركراكي خلال التداريب على تكتيك الضغط على حامل الكرة والاستحواذ عليها، ما يؤشر على رغبته في حرمان الفريق الزائر من السيطرة والاستحواذ على الكرة وسط جماهيره.

ومنح الطاقم الطبي لممثل الكرة الرباطية الضوء الأخضر للمهدي الباسل، بعد اخضاعه لبرنامج علاجي مكثف في الأيام الماضية، من أجل اللحاق بمواجهة اتحاد طنجة، حيث سيشكل دعامة أساسية في خطط المدرب نظرا لقيمته فوق المستطيل الأخضر.

كما ينتظر أن تشهد مواجهة السبت المقبل مشاركة المدافع ياسين جريسي الذي تعرض لإصابة في الكتف خلال مباراة مولودية وجدة في مسابقة كأس العرش، التي انتهت لصالح الفتح بهدف نظيف.