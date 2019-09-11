خليلوزيتش يرفض مغادرة أمرابط معسكر "الأسود"

أوعنا بلعيد

أجهض البوسني وحيد خليلوزيتش، مدرب المنتخب الوطني، رغبة نور الدين أمرابط بالعودة مبكرا إلى السعودية للانضمام إلى تداريب فريقه النصر، الذي يستعد لمواجهة فريق الشباب برسم الجولة الثالثة من الدوري السعودي للمحترفين.

وحسب مصادر سعودية، رفض المدرب البوسني طلب نور الدين أمرابط بمغادرة معسكر الأسود بمدينة مراكش يوم الأحد الماضي، والعودة إلى الرياض للالتحاق باستعدادات النصر قبل مواجهة الشباب الجمعة المقبل، ضمن الجولة الثالثة من دوري كأس محمد بن سلمان.

وأضافت المصادر ذاتها أن المهاجم المغربي طلب من وحيد خاليلوزيتش الاكتفاء بالبقاء يوما إضافيا في المعسكر، عقب خوضه لمباراة بوركينا فاسو الجمعة الماضي، التي لعب خلالها 62 دقيقة، لكن طلبه قوبل برفض من البوسني، على الرغم من إبعاده عن التشكيل الأساسي للأسود في المباراة الودية الثانية أمام النيجر التي جرت أمس.

وكان مرابط، البالغ 32 عاما، يرغب في الحصول على راحة كافية قبل خوض مواجهتين صعبتين مع النصر خلال 4 أيام، أولاهما أمام الشباب، الجمعة، والثانية ضد السد القطري، الإثنين المقبل، في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

وكشفت تقارير اخبارية عديدة في وقت سابق عن رغبة البرتغالي روي فيتوريا، مدرب النصر، بالتخلي عن خدمات مرابط خلال الانتقالات الصيفية، كما قام بإبعاده من قائمة النصر لدوري أبطال آسيا قبل أن يعود إلى تسجيله مكان المدافع البرازيلي مايكون بيريرا، بعدما أدرك حاجته لخدماته عقب مباراتي ثمن نهائي المسابقة أمام الوحدة الإماراتي، ناهيك عن مطالبة جماهير النصر بضم المقاتل المغربي إلى قائمة الفريق.

يشار إلى أن لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تمنح المنتخبات الوطنية حق الاحتفاظ بلاعبيها حتى نهاية فترة أيام "فيفا" التي انتهت يوم أمس الثلاثاء.