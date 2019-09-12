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كُتّاب وآراء
أزارو يلتحق بالأهلي المصري في غينيا الاستوائية
ينتظر أن يعتمد الطاقم التقني لفريق الأهلي المصري لكرة القدم على خدمات الدولي المغربي وليد أزارو في مباراته أمام كانو سبورت، بطل غينيا الاستوائية، المقرر إجراؤها يوم 14 سبتمبر الجاري، برسم ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.
وحسب مصادر مصرية، فإن المهاجم المغربي وليد أزارو سيلتحق ببعثة فريقه الأهلي بغينيا الاستوائية، من المغرب، عقب مشاركته رفقة أسود الأطلس في المواجهة الودية ضد منتخب النيجر، يوم أمس الثلاثاء بمركب مراكش الكبير، التي انتهت بهدف دون رد.
وأضافت المصادر نفسها أن الدولي المغربي سيلتحق ببعثة فريق الأهلي المصري بغينيا الاستوائية مباشرة من المغرب، بعد مشاركته في معسكر المنتخب المغربي الذي تخللته مباراتان وديتان أمام كل من بوركينافاسو والنيجر.
وسبق لإدارة الفريق المصري أن منحت الضوء الأخضر للمهاجم المغربي بالبقاء في المغرب حيث كان يقضي عطلته، والعودة إلى مصر مباشرة بعد خوض المباراتين الوديتين للأسود.
وكان مقررا عودة المهاجم السابق لفريق الدفاع الحسني الجديدي إلى القاهرة يوم 27 غشت الماضي، بعد الإجازة التي حصل عليها، لاستئناف التدريبات مع فريقه استعدادا للقاء كانو سبورت، بطل غينيا الاستوائية، في دوري أبطال إفريقيا، لكنه تخلف عن الحضور بعد استدعائه من طرف المدرب البوسني وحيد خاليلوزيتش.
يشار إلى أن المكتب المسير لفريق الأهلي المصري قد حسم مستقبل وليد أزارو باستمراره مع المجموعة، موضحا أنه لا توجد نية لبيعه خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية حتى لو توصل بعرض كبير، بالرغم من الانتقادات القوية التي تعرض لها مؤخرا.