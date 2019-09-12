تعادل منتخب السعودية يضع رونار في فوهة بركان

أوعنا بلعيد

وجهت وسائل الإعلام السعودية انتقادات للفرنسي هيرفي رونار، المدرب الجديد للمنتخب السعودي، بعدما فشل في الظهور بمستوى مشرف أمام نظيره اليمني، الثلاثاء، عندما تأخر مرتين على ملعب البحرين الوطني، قبل أن ينهي المواجهة بالتعادل (2-2) في مستهل مشوار الأخضر في التصفيات المشتركة المؤهلة إلى كأس آسيا 2023 وكأس العالم 2022.

وتفاجأ المشجعون السعوديون بأداء منتخبهم الوطني في المباراة التي جمعته بنظيره اليمني، وعرفت صعوبات بالغة للأخضر السعودي بفضل القوة والشراسة اللتين ظهر بهما منافسه، الأمر الذي كلفه التأخر في النتيجة مرتين، قبل أن ينهي المواجهة بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما، ما دفع وسائل الإعلام إلى وصف ما حدث بـ"البداية المخيبة"، وبالأداء الذابل للأخضر السعودي.

من جانبه، تمسك هيرفي رونار بالتأهل متصدرا للمجموعة الرابعة في التصفيات المشتركة للبطولتين، القارية والعالمية، على الرغم من التعادل أمام اليمن، حيث قال في تصريحات صحافية أعقبت المباراة: "ما زلت عند وعدي، سنتأهل متصدرين لمجموعتنا على الرغم من قوتها وصعوبة المهمة".

وعبّر المدرب السابق للمنتخب الوطني المغربي عن عدم استغرابه من الأداء القوي الذي ظهر به المنتخب اليمني، مشيرا إلى أنه تابع تطوره المستمر خلال الفترة الأخيرة، قائلا إن "المنتخب اليمني لديه طموحات وأهداف يعمل من أجلها".

كما دافع الثعلب الفرنسي عن قراره باستبعاد اللاعب محمد كنو من خوض المباراة لدواعي انضباطية، معلقا بالقول: "جاء استبعاد اللاعب لعدم انضباطه، أنا رجل أفعل ما أقول، الانضباط عنواني ولا يمكن التساهل في مثل هذه الأمور".

يشار إلى أن المنتخب السعودي سيلاقي نظيره السنغافوري في العاشر من أكتوبر المقبل، في ثاني مبارياته ضمن المجموعة الرابعة.