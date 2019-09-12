ميسي: أتشبث بالبارصا وأتمنى الفوز بدوري الأبطال

هسبريس - إفي

أكد المهاجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أنه يرغب في البقاء في صفوف برشلونة لأطول فترة ممكنة، لأنه بيته، مؤكدا عدم رغبته في الرحيل عنه، دون التطرق لمسألة عقده والبند الذي قد يحويه ويسمح له بالرحيل دون شروط في 2020.

وفي مقابلة مطولة مع صحيفة "سبورت" الرياضية الكتالونية، رفض ميسي البالغ من العمر 32 عاما التأكيد على وجود بند يسمح له بالرحيل دون شروط في الصيف المقبل.

وقال النجم المرشح هذا العام للفوز بجائزة الكرة الذهبية للمرة السادسة في مشواره: "في الحقيقة لا يمكنني التأكيد على أي شيء بخصوص العقود، لوجود بند للسرية..لهذا لا يمكنني قول شيء، إذا تحدثت فلن ألتزم بالعقد. لكن ما يمكنني قوله إنني أريد البقاء في برشلونة لأطول فترة ممكنة، وأن أواصل مسيرتي هنا، لأنه منزلي".

وتابع ميسي: "لكني لا أريد أن أحظى أيضا بعقد طويل الأمد، وأن أظل هنا فقط لارتباطي بهذا العقد، لأنني أريد أن أحافظ على حالتي البدنية وأن ألعب وأكون مهما للفريق"، وزاد: "أريد مواصلة الفوز بالألقاب مع النادي. بالنسبة لي بنود العقد أو المال لا تعني لي شيئا، فأنا أستهدف أشياء أخرى، والأهم هو أن يكون هناك مشروع داعم للانتصارات".

وبخصوص الموسم الماضي الذي توج فيه الفريق بلقب الدوري وبلغ نهائي الكأس ونصف نهائي دوري الأبطال، قال ميسي: "كان موسما كبيرا حتى آخر مباراتين، وقتها حولت الخسارة أمام ليفربول والإقصاء موسمنا ليكون سيئا، مباراة واحدة أبعدتنا عن كل شيء، وكذلك في نهائي كأس الملك، كان من الصعب التركيز فيه بعد ما حدث في ليفربول"، وأضاف: "على المستوى الشخصي أشعر بأنني كنت في حالة جيدة للغاية، لكني دائما ما أقول إن الأهم بالنسبة لي هو الألقاب الجماعية، والعام الماضي لم نحقق تلك الأهداف".

وعما إذا كان يشعر بإمكانية فوزه بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في عام 2019، قال: "لا أعلم، الجائزة هذا العام صعبة، لا أحد يعلم إذا كان هو المرشح أم لا للجائزة. مؤخرا توجه الأنظار بشكل أكبر إلى النتائج على مستوى الفريق، وهي لم تكن سيئة. هناك اهتمام كبير بمن فاز بالتشامبيونز، وأحيانا أخرى ينظر إلى من يتوج بالمونديال. لا أعلم، الحقيقة ليست هناك قاعدة محددة لتحديد الفائز بالكرة الذهبية. لم أشعر مطلقا بأنني مرشح للفوز بها أو غير مرشح. قلت دائما إن الجوائز الفردية بالنسبة لي أمر ثانوي".

وحول مدى تعافيه من إصابته في العضلة النعلية، والتي تبعده عن الملاعب منذ بداية الموسم، قال ميسي: "أشعر بأنني بخير. الحقيقة أنه كان أمرا سيئا للغاية، لأنها كانت في أول مران لي مع الفريق. ابتعدت أسبوعين وعندما ظننت أنني بحالة جيدة شعرت بانتكاسة في أحد التدريبات قبل مواجهة بيتيس، وتعين عليّ التوقف مجددا إلى الآن. قالوا لي إن العضلة النعلية معقدة، كنت أشعر بأنني بخير لكن الأمر لم يكن كذلك، لم أجرب مطلقا هذه الإصابة، والآن أصبحت على دراية بها، لكني مطمئن وسألعب عندما أشعر حقيقة بأنني بخير، وعندما أكون متيقنا بأنها لن تعود، لأن الإصابة بها مجددا ستعني ابتعادي لفترة أطول عن الملاعب".

وأضاف اللاعب: "لازلت أتدرب بشكل منفرد، لا يوجد موعد محدد للعودة.. أخضع لفحوصات.. لن أستطيع المشاركة أمام فالنسيا، سنرى إذا كنت سأصبح جاهزا أمام بروسيا دورتموند (في دوري الأبطال) أم أمام غرناطة".

وعما إذا كان يتعهد بالتتويج بالتشامبيونز على حساب الليغا، قال ميسي: "نريد الفوز بكل الألقاب، سنحاول ذلك. بالطبع أتمنى الفوز بالتشامبيونز لأننا لم نفز بها منذ فترة، وأعتقد أننا كناد نتطلع لذلك، وأنا أتمنى أيضا على المستوى الشخصي، لكني أتمنى الفوز بالبطولتين".

وبخصوص الهزيمة برباعية نظيفة في آنفيلد أمام ليفربول، والتي أطاحت بالبرسا الذي كان متفوقا بثلاثية نظيفة في كامب نو الموسم الماضي، وعن الدرس الذي استفاد الفريق منها، قال ميسي: "تعلمنا أن تقديم مباراة سيئة، مهما كنت حققت نتيجة جيدة في البداية، قد تطيح بك إلى الخارج، وأنك مطالب بالتسجيل خارج أرضك، بالأخص في التشامبيونز ليغ. من المهم للغاية التسجيل كزائر، هذا أساسي. عندما فزنا بالتشامبيونز كنا نفعل ذلك دوما".

وعما إذا كان يرحب بقدوم زميله البرازيلي السابق نيمار، المحترف حاليا في صفوف باريس سان جيرمان، قال اللاعب ذاته: "كنت سأصبح سعيدا بقدوم نيمار، بكل صراحة لا أعلم إذا كان برشلونة بذل كل ما هو ممكن لإعادته، لكن الحقيقي أن التفاوض مع بي إس جي يعد أمرا صعبا"، وأضاف: "على المستوى الرياضي نيمار من بين أفضل لاعبي العالم. وكان النادي ليحقق معه قفزة، على مستوى حقوق الصورة والرعاة، لكني لست محبطا، لدينا فريق مدهش بإمكانه المنافسة على كل شيء، كذلك بدون نيمار".

وحول إذا كان طلب من النادي التعاقد مع النجم البرازيلي، قال ميسي: "لم نطلب مطلقا التعاقد مع نيمار، بكل بساطة أوضحنا رأينا، أما بخصوص هل أنا الذي يقود النادي؟ فقد ظهر الآن أن الأمور لا تسير بهذا الشكل"، وتابع: "بالطبع أنا لست المسؤول هنا، أنا لاعب فقط، الشيء الوحيد الذي أريده هو الفوز ومواصلة التتويج بالألقاب، والعودة للفوز بالتشامبيونز ليغ، لأنني أريد هذا اللقب، وتقديم الأفضل للفريق".

وعن دعوة المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو المحترف في يوفنتوس الإيطالي لتناول العشاء معه خلال حفل جوائز اليويفا مؤخرا قال ميسي: "ليست لدي مشكلة، دائما ما أقول إنه ليست هناك مشكلة معه، لسنا أصدقاء، وهذا بحكم أننا لم نتشارك غرفة ملابس واحدة.. دائما ما نلتقي في الحفلات أو الجوائز. ليست لدي مشكلة، في المرة الأخيرة تحدثنا بشكل أكثر وأقرب، لا أعلم إذا كنا سنلتقي على العشاء يوما ما لأن كلا منا يعيش في مكان ولديه التزامات، لكن إذا تم ترتيب الأمر، فليست هناك مشكلة"،

وبخصوص زوجته أنطونيلا، قال: "هي كل شيء بالنسبة لي، وجودها إلى جانبي يسهل علي الكثير من الأمور، تعرفت عليها منذ زمن طويل، تعرفني بالتفصيل. تعرف كيف تتعامل معي في كل وقت، وخصوصا في الأوقات الصعبة، إنها امرأة لا تحب أن تكون أيامها سيئة، حالتها المزاجية دائما جيدة، إنها رفيقة مذهلة"، وتابع: "أعرفها منذ كان عمري سبعة أعوام، ولكن علاقتي بها بدأت بعد ذلك، كانت قريبة لأفضل صديقة لي، وتعرفنا على بعضنا البعض من خلالها".