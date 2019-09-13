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كُتّاب وآراء
أحمدوش يغادر الحسيمة صوب البطولة العراقية
عزز فريق نفط الجنوب العراقي لكرة القدم صفوفه بتعاقده رسميا مع المغربي عبد الخالق أحمدوش، بموجب عقد يمتد لموسم واحد، خلال الانتقالات الصيفية الحالية.
وحسب مصدر هسبريس فقد تعاقد الفريق العراقي مع عبد الخالق أحمدوش لتعزيز صفوف الفريق في منافسات الموسم المقبل، قادما من فريق شباب الريف الحسيمي الذي غادر القسم الأول من الدوري المغربي صوب الدرجة الثانية.
وأوضح المصدر ذاته أن اللاعب أحمدوش التحق بتداريب الفريق العراقي في معسكره الذي أقامه في مدينة أنطاليا التركية تأهبا لخوض منافسات الموسم الجديد، وأبرزها الدوري العراقي الممتاز.
كما ينتظر الطاقم التقني لنفط الجنوب التحاق لاعبين إفريقيين بتدريبات الفريق في البصرة، منتصف الأسبوع المقبل، بعد عودته من تركيا، بحكم أن المعسكر التدريبي اختتم يوم أمس، لتصبح بذلك صفوف الفريق مكتملة.