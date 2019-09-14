الرجاء يتلقى أنباء سارة قبل مواجهة النصر الليبي

أوعنا بلعيد

يراهن الطاقم التقني لفريق الرجاء الرياضي، تحت إشراف الفرنسي باتريس كارتيرون، على خدمات اللاعبيْن عمر بوطيب وحميد أحداد خلال مواجهة النصر الليبي يوم الأحد المقبل، برسم ذهاب الدور الفاصل المؤهل إلى دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

وتلقت مكونات الرجاء خبرا سارا يفيد باستعادة عمر بوطيب لعافيته من الإصابة التي ألمت به في المقابلة ضد بريكاما يونايتد الغامبي، برسم إياب الدور التمهيدي من دوري عصبة الأبطال.

ووجه كارتيرون الدعوة إلى الاعب بوطيب وحميد أحداد، ضمن قائمة اللاعبين الذين سيعتمد عليهم لمواجهة نادي النصر الليبي، خلال المباراة التي سيحتضنها ملعب بيتروسبورت في مدينة القاهرة المصرية بداية من الساعة السابعة مساء.

وعاد بوطيب ليخوض مران ناديه الجماعي في وقت كان يكتفي فيه بحصص للجري فقط، ليكون مؤهلا للمشاركة في مباراة النصر الليبي، بعدما غاب عن لقاء فريقه أمام نهضة زمامرة، برسم سدس عشر نهائي كأس العرش بسبب الإصابة، كما حرم من المشاركة في التجمع التدريبي للمنتخب الوطني الأول للسبب نفسه.

كما شهدت قائمة كارتيرون استدعاء المدافع بدر بانون، بعدما حصل على ترخيص من عبد الزراق هيفتي، طبيب المنتخب الوطني المحلي، بالعودة إلى التداريب، ما يرجح فرضية مشاركته أساسيا في المباراة المرتقبة أمام المنافس الليبي، وهو ما ينطبق أيضا على الوافد الجديد حميد أحداد الذي غاب عن المباراة الأولى أمام بريكاما يونايتد بسبب تأخر تسجيله في اللائحة الإفريقية لممثل الكرة المغربية.

وأصبح بإمكان الطاقم التقني للنسور الخضر الاعتماد على خدمات حميد أحداد أمام النصر الليبي، بعدما غاب عن مباراتي الفريق الغامبي برسم الدور التمهيدي من دوري أبطال أفريقيا؛ إذ تقضي لوائح الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم بحرمان اللاعبين الذي يتم تقييدهم بعد 21 يوليوز الماضي من خوض منافسات الدور التمهيدي.

وفي ما يلي قائمة الرجاء المكونة من 22 لاعبا المدعوة لمواجهة فريق النصر الليبي:

أنس الزنيتي، محمد بوعميرة، أمير الحداوي، بدر بانون، إلياس الحداد، فابرسي نغاه، عبد الرزاق غازوت، محمد الدويك، عمر بوطيب، عبد الإله مذكور، بدريوش، محسن متولي، فابريس نغوما، زهير الهبطي، عمر العرجون، زكرياء الوردي، هشام إصلاح، أيوب نناح، عبد الرحيم شاكير، سفيان الرحيمي، محمود بنحليب، حميد أحداد.