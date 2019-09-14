نهضة بركان يعود بهزيمة صغيرة في كأس "الكاف"

هسبورت - سعيد إبراهيم الحاج

عاد فريق النهضة الرياضية البركانية لكرة القدم، بخسارة صغيرة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، أمام نظيره أشانتي الغاني، في مباراة ذهاب دور 32 من مسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وبدأ الفريق الغاني مجريات المواجهة بالضغط على معترك عمليات النهضة البركانية، من خلال خلق بعض مناورات التهديف منذ الدقائق الأولى، كانت الأبرز منها عن طريق المهاجم مكارتي، غير أن تصديات الحارس زهير العروبي، أبقت شباكه نظيفة في الربع ساعة الأولى للشوط الأول.

وفي حدود الدقيقة 19، أثمر الضغط الهجومي المبكر لعناصر فريق أشانتي كولد هز شباك زهير العروبي، محرزين هدف السبق، قبل أن تتواصل مجددا المناورات الهجومية من جانبهم بحثا عن تعزيز النتيجة.

وبقي رد فعل عناصر النهضة البركانية محتشما في باقي أطوار النصف الأول، قبل أن ينجح الفريق الغاني في إضافة الهدف الثاني في الأنفاس الأخيرة من الجولة الأولى، لتنهي صافرة الحكم السنغالي عيسى سي، تفاصيلها بتقدم أصحاب الأرض بثنائية نظيفة.

ومع بداية مجريات الجولة الثانية، تمكن فريق نهضة بركان من اقتناص هدف تقليص النتيجة في حدود الدقيقة 50 بواسطة اللاعب محمد عزيز، قبل أن يسير رفيقه حمدي العشير، على منواله ليحرز هدف التعادل في حدود الدقيقة 61.

ولم يتأخر رد الفريق الغاني على أهداف النهضة البركانية، إذ تمكنوا من تسجيل الهدف الثالث مباشرة بعد هدف تعديل النتيجة من جانب الفريق المغربي، لتدخل المباراة في صراع بدني قوي بين عناصر الفريقين.

ولم تعرف باق الدقائق أي جديد على مستوى النتيجة رغم بعض محاولات التهديف خصوصا من جانب الفريق الغاني، لتنهي الصافرة السنغالية أطوار المواجهة بفوز أصحاب الأرض بنتيجة ( 3-2 ) في انتظار مباراة الإياب ببركان.