أولمبيك آسفي يتعادل بميدانه مع أولمبيك خريبكة

هسبريس - و.م .ع

تعادل فريق أولمبيك آسفي بميدانه مع أولمبيك خريبكة بهدف لمثله، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم السبت على أرضية ملعب المسيرة بآسفي، برسم منافسات الدورة الأولى للبطولة الوطنية الاحترافية لأندية القسم الأول في كرة القدم.

وافتتح أولمبيك آسفي نتيجة اللقاء في الدقيقة العاشرة بواسطة الايفواري كوفي بوا من ضربة جزاء، قبل أن يتمكن رضا هجهوج من توقيع التعادل لأولمبيك خريبكة في الدقيقة 62.

وتتواصل المباريات المبرمجة هذا اليوم برسم الدورة ذاتها بإجراء لقاءي المغرب التطواني والجيش الملكي، واتحاد الفتح الرياضي واتحاد طنجة.