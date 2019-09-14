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الرئيسية | رياضة | أولمبيك آسفي يتعادل بميدانه مع أولمبيك خريبكة

أولمبيك آسفي يتعادل بميدانه مع أولمبيك خريبكة

أولمبيك آسفي يتعادل بميدانه مع أولمبيك خريبكة
هسبريس - و.م .ع
السبت 14 شتنبر 2019 - 19:20

تعادل فريق أولمبيك آسفي بميدانه مع أولمبيك خريبكة بهدف لمثله، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم السبت على أرضية ملعب المسيرة بآسفي، برسم منافسات الدورة الأولى للبطولة الوطنية الاحترافية لأندية القسم الأول في كرة القدم.

وافتتح أولمبيك آسفي نتيجة اللقاء في الدقيقة العاشرة بواسطة الايفواري كوفي بوا من ضربة جزاء، قبل أن يتمكن رضا هجهوج من توقيع التعادل لأولمبيك خريبكة في الدقيقة 62.

وتتواصل المباريات المبرمجة هذا اليوم برسم الدورة ذاتها بإجراء لقاءي المغرب التطواني والجيش الملكي، واتحاد الفتح الرياضي واتحاد طنجة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - conan السبت 14 شتنبر 2019 - 20:13
كنا قد سمعنا أن البطولة لن تنطلق من دون ال VAR، وأنه تم التعاقد مع شركة إسبانية لتأمين ذلك، فاعتقدنا أن الدوري الوطني سيصور وينقل بتقنيات عالية الجودة، فإذا به لايوجد شيء من ذلك.
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2 - كوار السبت 14 شتنبر 2019 - 20:46
تعادل منطقي نظرا للمستوى المتقارب.الجيش انهزم ب 2-0 مع تطوان في نتيجة منتظرة بالنظر الى مغامرة المدرب طالب بالاستغناء عن لاعبين جيدين كطوبيو ولوفومبو والبزغودي ومحمد كمال والشخصي …. وانتذاب 15 لاعب جديد في سابقة تاريخية
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