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الرئيسية | رياضة | تعادل إيجابي ينهي مباراة الحسنية والاتحاد الليبي

تعادل إيجابي ينهي مباراة الحسنية والاتحاد الليبي

تعادل إيجابي ينهي مباراة الحسنية والاتحاد الليبي
هسبورت - سعيد إبراهيم الحاج*
السبت 14 شتنبر 2019 - 20:40

عاد فريق حسنية أكادير لكرة القدم، بتعادل إيجابي بهدف لمثله أمام مضيفه الاتحاد الليبي، في مباراة ذهاب دور 32 من مسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وأرسل الفريق الليبي أول تهديد لمرمى الحسنية في الدقائق الأولى بعد ارتطام الكرة بالقائم، لتتواصل بعده مناوراتهم الهجومية بحثا عن أولى أهداف المباراة، إذ كانوا قريبين من هز شباك عبد الرحمان الحواصلي، في أكثر من كرة، فيما خاض رفاق ياسين الرامي أطوار الربع ساعة الأولى من الشوط الأول بحذر.

وفي حدود الدقيقة 34، تمكن الفريق المغربي من الوصول لشباك الفريق الليبي من ركنية عن طريق رأسية مركزة من المدافع سفيان بوفتيني، رد عليه لاعبو الاتحاد بمناورة من رفيقهم عمران سالم، غير أنها لم تكن كافية لتهديد مرمى "غزالة سوس".

وبدأ لاعبو الاتحاد الليبي مجريات الجولة الثانية بالضغط على معترك الحسنية بحثا منهم عن تعديل النتيجة، تعامل معه أبناء المدرب ميغيل غاموندي، بقتالية كبيرة مكنتهم من إبعاد الخطورة على مرمى الحارس عبد الرحمان الحواصلي.

وفي الوقت الذي يحاول الفريق السوسي التعامل بحذر مع مناورات الخصم والحفاظ على التقدم في النتيجة إلى نهاية النزال، نجح الاتحاد في حدود الدقيقة 79 في تعديل النتيجة بهدف من ركنية سجله اللاعب معتصم سبو.

وكان الفريق الليبي قريبا من إضافة الهدف الثاني في أكثر من كرة لولا التصديات الناجحة للحارس عبد الرحمان الحواصلي، لتنتهي تفاصيل المباراة بتعادل إيجابي للفريق المغربي في انتظار مباراة الإياب بأكادير.

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