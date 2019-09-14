المغرب التطواني يفتتح البطولة بالفوز على الجيش

هسبورت - سعيد إبراهيم الحاج

افتتح فريق المغرب الرياضي التطواني لكرة القدم، مسار البطولة الإحترافية لهذا الموسم بالفوز على نظيره الجيش الملكي بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعت بينهما، مساء اليوم السبت، على أرضية ملعب سانية الرمل بتطوان.

وسجل اللاعب عبد الله سيسوكو، الهدف الأول للفريق التطواني في حدود الدقيقة 16، قبل أن يعزز رفيقه عدنان الوردي، النتيجة بهدف ثان في حدود الدقيقة 52، حسم بهم "الماط" النقاط الثلاث للنزال.