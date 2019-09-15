يونس بلهندة يتعرض لكسر مزدوج خطير في الفك

هسبريس - و.م.ع

تعرض الدولي المغربي في صفوف فريق غلطة سراي التركي، يونس بلهندة، لكسر مزدوج على مستوى الفك، في مباراة فريقه ضد "قاسم باشا" مساء أمس الجمعة.

وأوضح بيان لنادي غلطة سراي، اليوم السبت، أن يونس بلهندة تعرض لكسر مزدوج على مستوى الفك إثر احتكاك مع اللاعب فيسيل ساري، في اللحظات الأخيرة من المباراة التي فاز فيها فريقه بهدف واحد.

وأضاف المصدر ذاته أن الدولي المغربي خضع، صباح اليوم، لعملية جراحية، غير أنه لم يحدد مدة غياب بلهندة عن الميادين.