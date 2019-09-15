24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|15
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:40
|07:07
|13:28
|16:54
|19:38
|20:54
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- كيف انتصرت "الأرثوذكسية السنية" على تيارات وفرق في الإسلام؟
- الدخل الجزافي يقلق مهنيي "التاكسيات" قبل نيْل الحماية الاجتماعية
- تقرير: اعتماد "مخطط أليوتيس" يرفع من ناتج قطاع الصيد البحري
- الترامي على طرق و"باركينات" عمومية يزعج ساكنة "بلانكا بيتش"
- "الإيداع والتدبير" يؤكد التشبث بالحكامة والشفافية
لشكر ينتقد "مدّ الرجعيّين" وينادي بدعم النساء من لدن اليساريّين (5.00)
- منظمة أجنبية تراسل الملك وتطالب بمليار سنتيم - (60)
- التهور والتكوين والضغط .. ثالوث يُخلف فواجع حافلات المسافرين - (60)
- تقرير رسمي يقتفي أثر الفساد المالي لجماعات ترابية في المغرب - (58)
- كيف انتصرت "الأرثوذكسية السنية" على تيارات وفرق في الإسلام؟ - (45)
- لشكر ينتقد "مدّ الرجعيّين" وينادي بدعم النساء من لدن اليساريّين - (45)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
الفتح الرياضي "يلسع" اتحاد طنجة بهدف نظيف
فاز فريق اتحاد الفتح الرياضي بميدانه على اتحاد طنجة بهدف للاشيء، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت على أرضية المركب الرياضي الأمير مولاي الحسن بالرباط، برسم منافسات الدورة الأولى للبطولة الوطنية الاحترافية لأندية القسم الأول في كرة القدم.
وسجل هدف الفوز للفتح محمد باداموسي في الدقيقة 63. وفي المباراة الأخرى التي جرت في وقت سابق اليوم عن الدورة ذاتها، فاز فريق المغرب التطواني بميدانه على الجيش الملكي بهدفين للاشيء، سجلهما كل من عبداللاي سيسوكو (د16)، وعدنان الوردي (د52).
من جهته تعادل فريق أولمبيك آسفي مع ضيفه أولمبيك خريبكة بهدف لمثله، سجله للفريق المسفيوي الايفواري كوفي بوا من ضربة جزاء (د10)، قبل أن يتمكن رضا هجهوج من توقيع التعادل لأولمبيك خريبكة في الدقيقة 62.