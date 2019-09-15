الفتح الرياضي "يلسع" اتحاد طنجة بهدف نظيف

هسبريس من الرباط

فاز فريق اتحاد الفتح الرياضي بميدانه على اتحاد طنجة بهدف للاشيء، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت على أرضية المركب الرياضي الأمير مولاي الحسن بالرباط، برسم منافسات الدورة الأولى للبطولة الوطنية الاحترافية لأندية القسم الأول في كرة القدم.

وسجل هدف الفوز للفتح محمد باداموسي في الدقيقة 63. وفي المباراة الأخرى التي جرت في وقت سابق اليوم عن الدورة ذاتها، فاز فريق المغرب التطواني بميدانه على الجيش الملكي بهدفين للاشيء، سجلهما كل من عبداللاي سيسوكو (د16)، وعدنان الوردي (د52).

من جهته تعادل فريق أولمبيك آسفي مع ضيفه أولمبيك خريبكة بهدف لمثله، سجله للفريق المسفيوي الايفواري كوفي بوا من ضربة جزاء (د10)، قبل أن يتمكن رضا هجهوج من توقيع التعادل لأولمبيك خريبكة في الدقيقة 62.