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الرئيسية | رياضة | الإدريسي يقود ألكمار لقلب الطاولة على روتردام

الإدريسي يقود ألكمار لقلب الطاولة على روتردام

الإدريسي يقود ألكمار لقلب الطاولة على روتردام
هسبورت - متابعة
الأحد 15 شتنبر 2019 - 09:10

قاد الدولي المغربي أسامة الأدريسي فريقه ألكمار، لقلب تأخره بهدف إلى فوز 5 / 1 على ضيفه سبارتا روتردام، لال المباراة التي جمعتهما أمس السبت في الجولة السادسة من منافسات الدوري الهولندي لكرة القدم.

وتقدم سبارتا روتردام بهدف سجله عبدو هروي في الدقيقة الثانية، قبل أن يسجل ألكمار خمسة أهداف متتالية عن طريق أسامة إدريسي في الدقيقة الرابعة ومايرون بوادو (هدفين) في الدقيقتين 16 و33 وأسامة إدريسي في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول وتيون كووبميينيرز في الدقيقة 81 من ركلة جزاء.

ورفع ألكمار رصيده إلى عشر نقاط في المركز الرابع وتوقف رصيد سبارتا روتردام عند ثماني نقاط في المركز السابع.

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