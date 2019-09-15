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الرئيسية | رياضة | وادي دجلة المصري يراهن على تألق المغربي الوادي

وادي دجلة المصري يراهن على تألق المغربي الوادي

وادي دجلة المصري يراهن على تألق المغربي الوادي
أوعنا بلعيد
الأحد 15 شتنبر 2019 - 19:35

يراهن الطاقم التقني لفريق وادي دجلة المصري لكرة القدم على تألق الوافد الجديد المغربي عبد الكبير الوادي، بغية قيادة المجموعة نحو تحقيق أهداف الموسم وتقديم أداء يسعد الأنصار.

وحسب مصادر هسبريس، فقد أشاد اليوناني تاكيس جونياس، مدرب وادي دجلة، بمستوى عبد الكبير الوادي والإمكانات الفردية والتقنية التي يتوفر عليها بالإضافة إلى مرونته التكتيكية فوق المستطيل الأخضر.

وأضافت المصادر ذاتها أن الطاقم التقني للفريق المصري يراهن على المهاجم المغربي، بحكم أنه يجيد اللعب في أكثر من مركز في الخط الهجومي ويعتبر لاعبا جوكر سيمكن المدرب من حلول كثيرة.

كما أشاد محمد عبد الواحد، المدرب العام لدجلة، خلال تصريحات صحافية، بمستوى وإمكانات الوادي، معلقا بالقول: "الطاقم الفني يرى أن المهاجم عبد الكبير الوادي يملك حلول كثيرة في خط الهجوم، ويجيد اللعب على الأطراف؛ وهو ما يجعل الطاقم التقني يشيد به، ويعتبره البديل الأنسب للسنغالي إبراهيما نداي بعد رحيله".

يشار إلى أن فريق وادي دجلة المصري تعاقد مع الوادي بموجب عقد يمتد لثلاثة مواسم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، قادما من فريق اتحاد طنجة.

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