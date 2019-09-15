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المنتخب الإسباني يحرز لقب كأس العالم لكرة السلة
الأحد 15 شتنبر 2019 - 15:38
توجت إسبانيا بلقب كأس العالم لكرة السلة 2019 المقامة في الصين بعد اكتساح الأرجنتين الأحد بنتيجة (95-75) لتعود إلى منصات التتويج بعد 13 عاما.
وظل المنتخب الإسباني متفوقا طيلة المباراة في الأداء والنتيجة لينهي اللقاء لصالحه بفارق 20 نقطة عن الأرجنتين.
ويدين منتخب إسبانيا في فوزه للاعب ريكي روبيو، الذي سجل 20 نقطة، بينما تفوق من الأرجنتين فاكوندو كامبازو (11 نقطة).
وهذا هو التتويج الثاني لإسبانيا في المحفل الأكبر في عالم كرة السلة، بعد غياب 13 عاما عندما رفعت الكأس للمرة الأولى على الأراضي اليابانية بالفوز على اليونان، بينما كانت تسعى الأرجنتين أيضا للقبها الثاني بعد فوزه الأول عام 1950.