الأهلي ينتظر الفحص الطبي‬ لأزارو قبل لقاء الزمالك

أوعنا بلعيد

ينتظر الطاقم التقني لفريق الأهلي المصري لكرة القدم ما ستكشف عنه نتائج الفحص الطبي الخاص بالدولي المغربي وليد أزارو، مهاجم الفريق، بغية الاطمئنان على حالته وتحديد موعد عودته إلى التداريب الجماعية على بُعد أيام قليلة من اللقاء المثير أمام الزمالك (محمد أوناجم، أشرف بنشرقي، خالد بوطيب).

وقال خالد محمود، طبيب الفريق، في تصريحات لموقع النادي الرسمي، إن أزارو سيجري، اليوم الاثنين، أشعة رنين على الركبة، للاطمئنان على إصابته وتحديد موعد عودته وقدرته على خوض لقاء كأس السوبر المصري ضد الزمالك، الجمعة المقبل.

وكان المهاجم المغربي قد غاب عن مباراة فريقه أمام كانو سبورت، بطل غينيا الإستوائية، برسم ذهاب دور الـ32 ببطولة دوري أبطال إفريقيا، خلال المباراة التي فاز بها ممثل الكرة المصرية بهدفين دون رد.

وأوضح طبيب الأهلي أن الأشعة المقرر إجراؤها على ركبة أزارو هدفها تحديد حجم الإصابة والبرنامج العلاجي الذي سيخضع له اللاعب خلال الأيام القليلة المقبلة، تمهيدا لعودته إلى التدرب رفقة بقية زملائه، مشيرا إلى أن تلك الأشعة ستحسم بشكل قاطع إمكانية لحاقه بمباراة السوبر أمام الزمالك من عدمه.

يشار إلى أن بعثة الفريق المصري ستعود إلى القاهرة فجر الاثنين، وستباشر المجموعة تداريبها عقب وصولها إلى مصر تأهبا لخوض مواجهة السوبر المحلي أمام الغريم الأزلي الزمالك، حيث فضّل الطاقم التقني استئناف التداريب دون الحصول على راحة، بسبب ضيق الوقت وتأهبا للنزال القوي المرتقب يوم الجمعة المقبل على أرضية ملعب "برج العرب".