الملاكم المغربي حموت يتأهل إلى ثمن بطولة العالم

هسبريس - و.م.ع

تمكن الملاكم المغربي محمد حموت من التأهل الى دور الثمن من بطولة العالم للكبار في الملاكمة، التي تجري حاليا في مدينة ييكاترينبورغ، وسط روسيا.

فقد انتصر الملاكم محمد حموت (57 كلغ ) على منافسه الليتواني سكورديليس إدغاراس SKURDELIS EDGARAS، ومنح أربعة حكام الفوز للرياضي للمغربي ،فيما منح الفوز للرياضي الليتواني حكم واحد.

وفي المقابل، لم يتمكن الملاكم المغربي يونس باعلا (وزن 91 كلغ) من التأهل الى دور الثمن بعد انهزامه بالنقط أمام الليتواني تاماسوسكاس تاداس TAMASAUSKAS TADAS، ليتوقف بذلك مشوار الملاكم المغربي عند الدور الـ16.

وفي وقت سابق استطاع الملاكم المغربي زين العابدين أمروغ من التأهل الى الدور الـ 16 على حساب الملاكم السوداني أحمد عبدالرحمان، بينما لم يتمكن الملاكم المغربي سعيد مرتجي (52 كلغ) من التأهل الى دور الثمن بعد انهزامه أمس السبت أمام الأذربيجاني يوسف مسعود زادا.

ويشارك المغرب بخمسة ملاكمين في منافسات بطولة العالم للكبار، التي تستضيفها عاصمة الأورال ييكاترينبورغ بروسيا إلى غاية 21 شتنبر الجاري، بمشاركة 365 ممارسا يمثلون 78 بلدا.

ويتكون الوفد المغربي إضافة إلى الملاكمين، من الأطر الوطنية محمد المصباحي وداغوبيرتو روخاص ويوسف سرور والمدير التقني منير البربوشي و طبيب الفريق الدكتور يوسف البسابسي.

ويمثل المغرب على مستوى التحكيم في بطولة العالم (ييكاترينبورغ روسيا 2019)، الملاكم الدولي السابق عبار البشير الحاصل على ثلاث نجوم، وهي أعلى درجة بمجال التحكيم الدولي.