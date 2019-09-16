نتائج الدورة الأولى لبطولة القسم الاحترافي الثاني

هسبريس - و.م.ع

في ما يلي النتائج الكاملة لمباريات الدورة الأولى للبطولة الوطنية الاحترافية لأندية القسم الثاني في كرة القدم، التي جرت يومي السبت والأحد.

- السبت

جمعية سلا ... النادي القنيطري 0-0.

شباب أطلس خنيفرة ... الوداد الفاسي 1-3.

أولمبيك الدشيرة ... النادي الرياضي السالمي 1-0.

الاتحاد القاسمي ... وداد تمارة 1-1.

- الأحد

الاتحاد البيضاوي ... الإتحاد الزموري للخميسات 2-3.

نادي شباب ابن جرير ... الراسينغ البيضاوي 2-1.

شباب المحمدية ... الكوكب المراكشي 1-1.

المغرب الفاسي ... شباب الريف الحسيمي (أجلت إلى وقت لاحق).