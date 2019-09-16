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نتائج الدورة الأولى لبطولة القسم الاحترافي الثاني
الاثنين 16 شتنبر 2019 - 02:17
في ما يلي النتائج الكاملة لمباريات الدورة الأولى للبطولة الوطنية الاحترافية لأندية القسم الثاني في كرة القدم، التي جرت يومي السبت والأحد.
- السبت
جمعية سلا ... النادي القنيطري 0-0.
شباب أطلس خنيفرة ... الوداد الفاسي 1-3.
أولمبيك الدشيرة ... النادي الرياضي السالمي 1-0.
الاتحاد القاسمي ... وداد تمارة 1-1.
- الأحد
الاتحاد البيضاوي ... الإتحاد الزموري للخميسات 2-3.
نادي شباب ابن جرير ... الراسينغ البيضاوي 2-1.
شباب المحمدية ... الكوكب المراكشي 1-1.
المغرب الفاسي ... شباب الريف الحسيمي (أجلت إلى وقت لاحق).