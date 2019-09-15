نهضة الزمامرة تعود بالفوز من ملعب يوسفية برشيد

هسبريس من الرباط

تمكن فريق نهضة الزمامرة من العودة بفوز من خارج ميدانه على حساب يوسفية برشيد بهدفين لواحد، في المبارة التي جمعت بينهما، اليوم الأحد، بالملعب البلدي لبرشيد.

نهضة الزمامرة كان أول المسجلين في الدقيقة 15 عبر لاعبه سعيد كرادة من ضربة جزاء، وهي النتيجة التي انتهى بها الشوط الأول، ليتمكن بعدها يوسف شينا من التعديل لأصحاب الأرض في الدقيقة 53.

وقبل نهاية الوقت الأصلي بست دقائق، تمكن عبد الصمد لمباركي من تسجيل هدف الفوز لنهضة الزمامرة من ضربة جزاء، ليحصد بالتالي أول ثلاث نقاط له في الدورة الأولى البطولة الاحترافية.