24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

15/09/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4007:0713:2816:5419:3820:54
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع تأهل المنتخب المغربي إلى "مونديال 2022" بقيادة المدرب وحيد خليلودزيتش؟

  1. نخبة جديدة من الكفاءات..فقط؟ (5.00)

  2. "ندوة تفاعلية" تطالب بمركز وطني لمحاربة آفة الانتحار في المغرب (5.00)

  3. جطو يرصد افتقار غُرف الجراحة بالمستشفيات إلى السلامة الصحية (5.00)

  4. حافلة صدئة تتحول إلى ملجأ لعائلات سورية نازحة (5.00)

  5. تهريب طائر الحسّون يورّط شخصين بضواحي وزّان (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | رياضة | نهضة الزمامرة تعود بالفوز من ملعب يوسفية برشيد

نهضة الزمامرة تعود بالفوز من ملعب يوسفية برشيد

نهضة الزمامرة تعود بالفوز من ملعب يوسفية برشيد
هسبريس من الرباط
الأحد 15 شتنبر 2019 - 20:22

تمكن فريق نهضة الزمامرة من العودة بفوز من خارج ميدانه على حساب يوسفية برشيد بهدفين لواحد، في المبارة التي جمعت بينهما، اليوم الأحد، بالملعب البلدي لبرشيد.

نهضة الزمامرة كان أول المسجلين في الدقيقة 15 عبر لاعبه سعيد كرادة من ضربة جزاء، وهي النتيجة التي انتهى بها الشوط الأول، ليتمكن بعدها يوسف شينا من التعديل لأصحاب الأرض في الدقيقة 53.

وقبل نهاية الوقت الأصلي بست دقائق، تمكن عبد الصمد لمباركي من تسجيل هدف الفوز لنهضة الزمامرة من ضربة جزاء، ليحصد بالتالي أول ثلاث نقاط له في الدورة الأولى البطولة الاحترافية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.