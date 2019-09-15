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كُتّاب وآراء
الوداد يهزم "إف سي نواذيبو" في دوري أبطال إفريقيا
تغلب نادي الوداد الرياضي البيضاوي على مضيفه نادي إف سي نواذيبو الموريتاني بنتيجة (2-0) في المباراة التي جمعت بينهما، مساء اليوم الأحد، بملعب شيخا ولد بويديا بالعاصمة نواكشوط، برسم ذهاب الدور (32) من دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.
وأنهى الوداد البيضاوي الشوط الأول من المباراة متقدما بهدف أحرزه محمد النهيري بضربة رأسية في الدقيقة 34، فيما سجل الهدف الثاني اسماعيل الحداد في الدقيقة 73، على إثر هجوم منسق.
وتفوق نادي الوداد البيضاوي في معظم أطوار هذه المباراة التي أدارها طاقم تحكيم من الطوغو، بقيادة الحكم كوكو أودنانكوتان.
وستقام مباراة الإياب، بعد أسبوعين، بالمركب الرياضي محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء.