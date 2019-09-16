عموتة يعوّل على عودة بانون قبل مواجهة الجزائر‬

أوعنا بلعيد

يعتزم الحسين عموتة، مدرب المنتخب المحلي لكرة القدم، توجيه الدعوة إلى بدر بانون، مدافع الرجاء الرياضي، بغية المشاركة في المباراة القوية أمام المنتخب الجزائري، والمقرر إجراؤها في الـ21 من شهر شتنبر الجاري، برسم التصفيات المؤهلة للبطولة الإفريقية للاعبين المحليين التي ستجرى أطوارها بأثيوبيا عام 2020.

وحسب مصادر هسبريس، فإن مدرب المنتخب المحلي قرر توجيه الدعوة إلى القائد الثاني لفريق الرجاء بعدما علم أنه سيكون حاضرا خلال التشكيلة الرسمية التي أعلن عنها الفرنسي باتريس كارتيرون، لمواجهة النصر الليبي (3-1)، برسم ذهاب الدور الفاصل المؤهل لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

وكان الحسين عموتة قد استبعد بدر بانون من لائحة المحليين المكونة من 24 لاعبا، بحجة عدم تعافيه كليا من الإصابة التي ألمت به؛ وهو القرار الذي أثار جدلا كبيرا، قبل أن يعود إلى رهن استدعائه للاعب بمشاركته رفقة الرجاء الرياضي وقدرته على خوض لقاء النصر الليبي بدون مشاكل صحية.

وسبق للجمهور المغربي أن استغرب لقرار المدرب عموتة الرامي إلى إبعاد بدر بانون، الذي حمل شارة العمادة في النسخة الماضية رفقة جمال سلامي ويعتبر من أبرز المدافعين في الدوري المغربي الاحترافي، كما يصنف أول لاعب مغربي يحمل لقب "الشان"، بعدما فاز بها المحليون لأول مرة في النسخة الأخيرة التي نظمت بالمغرب.