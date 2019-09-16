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الرئيسية | رياضة | عملية جراحية تغيّب بلهندة عن ملاعب كرة القدم

عملية جراحية تغيّب بلهندة عن ملاعب كرة القدم

عملية جراحية تغيّب بلهندة عن ملاعب كرة القدم
أوعنا بلعيد
الاثنين 16 شتنبر 2019 - 10:56

أكد فريق غلطة سراي التركي لكرة القدم نجاح العملية الجراحية التي أجراها الدولي المغربي يونس بلهندة، بعدما أصيب على مستوى الفك أثناء مواجهة فريقه الأخيرة أمام قاسم باشا، ضمن الجولة الرابعة بالدوري التركي، خلال المواجهة التي انتهت بهدف يتيم من توقيع الوافد الجديد رادميل فالكاو.

وكتب النادي التركي في بيان: "أجريت عملية ناجحة للاعب يونس بلهندة، في الساعات الأولى من الصباح، في عيادة الجراحة التجميلية والترميمية برئاسة الدكتورة زينب سيفيم".

وعلى الرغم من أن غلطة سراي لم يكشف رسميا عن مدة غياب لاعبه بلهندة، فإن مصادر تركية عديدة حددت مدة غياب اللاعب المغربي عن الميادين في شهرين، بعدما أجرى عملية جراحية ناجحة على مستوى الفك.

ويرتقب أن يحرم فاتح تريم، مدرب غلطة سراي، من خدمات لاعبه المغربي خلال خمس مباريات بين الدوري المحلي ومسابقة دوري الأبطال الأوروبية؛ وهو ما سيصعب مأمورية تعويضه، لا سيما أنه يشكل دعامة أساسية لا غنى عنها في خطط المدرب التركي الخبير.

وتأكد رسميا غياب متوسط ميدان الأسود عن مباراة فريقه أمام كلوب بروج البلجيكي، بمسابقة دوري الأبطال، وعن مباراتي مالاتيا سبور ومباراة الديربي أمام فينربخشة برسم الجولة السادسة من مسابقة الدوري التركي الممتاز.

كما تحوم الشكوك حول غياب اللاعب سالف الذكر بنسبة كبيرة عن مباراة باريس سان جيرمان الفرنسي لحساب الجولة الثانية عن دور المجموعات من دوري الأبطال، على أن يعود للمشاركة مع المجموعة بعد مباراة غينتشلاربيرليغي برسم الجولة السابعة من الدوري التركي بالمباراة التي سيحتضنها ملعب "19 ماي ستديوم".

يشار إلى أن اللاعب يونس بلهندة كان قد انتقل إلى فريق غلطة سراي صيف 2017 قادما من نادي ديناموكييف الأوكراني، وتوج برفقته ببطولة الدوري التركي موسمي 2018 و2019، بالإضافة إلى كأس تركيا 2019، بعدما خاض 79 مباراة سجل خلالها 11 هدفا.

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