24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

15/09/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4007:0713:2816:5419:3820:54
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع تأهل المنتخب المغربي إلى "مونديال 2022" بقيادة المدرب وحيد خليلودزيتش؟

  1. نخبة جديدة من الكفاءات..فقط؟ (5.00)

  2. "ندوة تفاعلية" تطالب بمركز وطني لمحاربة آفة الانتحار في المغرب (5.00)

  3. حافلة صدئة تتحول إلى ملجأ لعائلات سورية نازحة (5.00)

  4. تهريب طائر الحسّون يورّط شخصين بضواحي وزّان (5.00)

  5. البيضاء بلا مراحيض (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | رياضة | الرجاء يهزم مضيفه النصر الليبي بثلاثية في القاهرة

الرجاء يهزم مضيفه النصر الليبي بثلاثية في القاهرة

الرجاء يهزم مضيفه النصر الليبي بثلاثية في القاهرة
هسبريس - و.م.ع
الأحد 15 شتنبر 2019 - 22:06

حقق الرجاء البيضاوي فوزا ثمينا على مضيفه فريق النصر الليبي، بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعت بينهما، مساء اليوم الأحد، على ملعب "بترو سبورت"، بالعاصمة المصرية القاهرة، في ذهاب الدور ال32 من دوري أبطال إفريقيا.

وسجل ثلاثية فريق الرجاء، لوامبا نجوما وأيوب نناح ومحسن متولي في الدقائق 50 و71 و87، بينما أحرز النصر الليبي هدفه الوحيد في الدقيقة 69 من زمن المباراة.

وبهذه النتيجة يكون الرجاء قد وضع قدمه في دور المجموعات في انتظار مباراة الإياب التي ستجمع الفريقين يوم 27 شتنبر الجاري، على أرضية مركب محمد الخامس بالدار البيضاء.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - taozari الأحد 15 شتنبر 2019 - 22:35
هنيئا لفريقي الرجاء البيضاوي ديما رجا احسن فريق في العالم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
2 - ودادي الأحد 15 شتنبر 2019 - 22:43
من ودادي الى الرجاويين: الف مبروك للرجاء العالمي و ان شاء الله يلتقي الوداد مع الرجاء في النهائي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.