الرجاء يهزم مضيفه النصر الليبي بثلاثية في القاهرة

هسبريس - و.م.ع

حقق الرجاء البيضاوي فوزا ثمينا على مضيفه فريق النصر الليبي، بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعت بينهما، مساء اليوم الأحد، على ملعب "بترو سبورت"، بالعاصمة المصرية القاهرة، في ذهاب الدور ال32 من دوري أبطال إفريقيا.

وسجل ثلاثية فريق الرجاء، لوامبا نجوما وأيوب نناح ومحسن متولي في الدقائق 50 و71 و87، بينما أحرز النصر الليبي هدفه الوحيد في الدقيقة 69 من زمن المباراة.

وبهذه النتيجة يكون الرجاء قد وضع قدمه في دور المجموعات في انتظار مباراة الإياب التي ستجمع الفريقين يوم 27 شتنبر الجاري، على أرضية مركب محمد الخامس بالدار البيضاء.