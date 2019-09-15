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الرجاء يهزم مضيفه النصر الليبي بثلاثية في القاهرة
الأحد 15 شتنبر 2019 - 22:06
حقق الرجاء البيضاوي فوزا ثمينا على مضيفه فريق النصر الليبي، بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعت بينهما، مساء اليوم الأحد، على ملعب "بترو سبورت"، بالعاصمة المصرية القاهرة، في ذهاب الدور ال32 من دوري أبطال إفريقيا.
وسجل ثلاثية فريق الرجاء، لوامبا نجوما وأيوب نناح ومحسن متولي في الدقائق 50 و71 و87، بينما أحرز النصر الليبي هدفه الوحيد في الدقيقة 69 من زمن المباراة.
وبهذه النتيجة يكون الرجاء قد وضع قدمه في دور المجموعات في انتظار مباراة الإياب التي ستجمع الفريقين يوم 27 شتنبر الجاري، على أرضية مركب محمد الخامس بالدار البيضاء.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - taozari الأحد 15 شتنبر 2019 - 22:35
هنيئا لفريقي الرجاء البيضاوي ديما رجا احسن فريق في العالم
2 - ودادي الأحد 15 شتنبر 2019 - 22:43
من ودادي الى الرجاويين: الف مبروك للرجاء العالمي و ان شاء الله يلتقي الوداد مع الرجاء في النهائي
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