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كُتّاب وآراء
إعادة انتخاب الناصري رئيسا للعصبة الاحترافية
أعيد انتخاب سعيد الناصري، رئيس نادي الوداد البيضاوي، رئيسا للعصبة الوطنية الاحترافية لكرة القدم، وذلك خلال الجمع العام الانتخابي الذي عقد، اليوم الاثنين، بقصر المؤتمرات td الصخيرات.
وجاء انتخاب الناصري رئيسا لهذه الهيئة، بالإجماع، بعد حصوله على 37 صوتا مقابل اعترض اثنان، بحضور رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وأعضاء المكتب المديري للجامعة، و36 مندوبا من أصل 56 يحق لهم التصويت.
وضمت لائحة سعيد الناصري، الذي كان المرشح الوحيد لرئاسة العصبة الوطنية الاحترافية، ثلاثة ممثلين عن أندية القسم الأول وهم عبد السلام بلقشور، رئيس المكتب المديري لنهضة الزمامرة، والحبيب سيدينو رئيس نادي حسنية أكادير، ومحمد الكماخ الكاتب العام لنادي اتحاد الفتح الرياضي.
وبخصوص ممثلي أندية القسم الثاني ضمت اللائحة عبد الحق رزق الله، رئيس نادي سبورتينغ البيضاوي، ومصطفى اليوسفي رئيس نادي شباب أطلس خنيفرة. بينما كان رئيس الوداد قد انتخب لأول مرة رئيسا للعصبة الوطنية الاحترافية لكرة القدم صيف سنة 2015.