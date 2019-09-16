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الرئيسية | رياضة | إعادة انتخاب الناصري رئيسا للعصبة الاحترافية

إعادة انتخاب الناصري رئيسا للعصبة الاحترافية

إعادة انتخاب الناصري رئيسا للعصبة الاحترافية
هسبريس - و.م.ع
الاثنين 16 شتنبر 2019 - 16:19

أعيد انتخاب سعيد الناصري، رئيس نادي الوداد البيضاوي، رئيسا للعصبة الوطنية الاحترافية لكرة القدم، وذلك خلال الجمع العام الانتخابي الذي عقد، اليوم الاثنين، بقصر المؤتمرات td الصخيرات.

وجاء انتخاب الناصري رئيسا لهذه الهيئة، بالإجماع، بعد حصوله على 37 صوتا مقابل اعترض اثنان، بحضور رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وأعضاء المكتب المديري للجامعة، و36 مندوبا من أصل 56 يحق لهم التصويت.

وضمت لائحة سعيد الناصري، الذي كان المرشح الوحيد لرئاسة العصبة الوطنية الاحترافية، ثلاثة ممثلين عن أندية القسم الأول وهم عبد السلام بلقشور، رئيس المكتب المديري لنهضة الزمامرة، والحبيب سيدينو رئيس نادي حسنية أكادير، ومحمد الكماخ الكاتب العام لنادي اتحاد الفتح الرياضي.

وبخصوص ممثلي أندية القسم الثاني ضمت اللائحة عبد الحق رزق الله، رئيس نادي سبورتينغ البيضاوي، ومصطفى اليوسفي رئيس نادي شباب أطلس خنيفرة. بينما كان رئيس الوداد قد انتخب لأول مرة رئيسا للعصبة الوطنية الاحترافية لكرة القدم صيف سنة 2015.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - ربيع سعيد الاثنين 16 شتنبر 2019 - 16:36
طبيعي ان تستمر نفس الجوقة التي تسير كرة القدم والتي تطبل وتهلل لكبير الجامعة وتصنع حوله هالة من التقديس لما للجامعة من اموال باهضة تحت تصرفها وتبذر بدون نتيجة وبدون محاسبة حيث يهرول اليها كل من هب ودب وكل من يريد حرق المراحل في تسلق سلم المجتمع باقصى سرعة والاستفادة مما توفره جامعة التبذير من امتيازات هائلة دون محاسبة وقضاء مصالح شخصية بالتقرب الى مراكز القرار !!المهم هو مزيد من التخدير والتنويم اما تطوير الرياضة فآخر ما يفكر فيه هولاء !!
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5
2 - widady youssef الاثنين 16 شتنبر 2019 - 16:40
الرجل المناسب في المكان المناسب ،و لا عزاء للحاقدين.
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-4
3 - لست وداديا الاثنين 16 شتنبر 2019 - 16:44
البطولة ودادية هذه السنة ،مبروووووك الوداد مسبقا
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0
4 - الدكالي ع الاثنين 16 شتنبر 2019 - 17:00
يجب تغيير جميع الوجوه في الجامعة في الفرق في العصب لانهم لم يعطوا اي نتيجة لفرقهم وللمنتخب
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0
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