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الرئيسية | رياضة | بانون ينضم رسميا إلى معسكر المنتخب المحلي

بانون ينضم رسميا إلى معسكر المنتخب المحلي

بانون ينضم رسميا إلى معسكر المنتخب المحلي
اوعنا بلعيد
الاثنين 16 شتنبر 2019 - 19:15

وجه الحسين عموتة، مدرب المنتخب الوطني المحلي لكرة القدم، الدعوة إلى بدر بانون، لاعب الرجاء الرياضي، بغية المشاركة في التربص الإعدادي تأهبا لخوض المباراة القوية أمام المنتخب الجزائري، المقرر إجراؤها يوم الجمعة المقبل، برسم التصفيات المؤهلة للبطولة الإفريقية للاعبين المحليين التي ستجرى أطوارها بأثيوبيا عام 2020.

وحسب مصادر هسبريس فقد وجه الحسين عموتة الدعوة إلى بدر بانون بعدما تأكد من شفائه كليا من الإصابة التي ألمت به أمام فريق نهضة الزمامرة، برسم مسابقة كأس العرش، قبل أن يعود القائد الثاني للنسور الخضر للمشاركة بشكل رسمي في لقاء ناديه أمام النصر الليبي يوم أمس.

وأوضحت المصادر ذاتها أن مدرب المنتخب المحلي كان قد أسقط بدر بانون من لائحته النهائية التي ضمت 24 لاعبا، والمستدعاة لمواجهة المنتخب الجزائري يوم الجمعة المقبل، بناء على تقرير عبد الرزاق هيفتي، طبيب المنتخب الوطني، الذي أكد أنه يعاني من الإصابة على مستوى عضلة أسفل البطن.

وعاد مدرب المنتخب المحلي إلى استدعاء مدافع الرجاء عقب مشاركته بشكل رسمي منذ بداية اللقاء أمام النصر الليبي، برسم ذهاب الدور الفاصل المؤهل إلى دور المجموعات ضمن دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، والذي انتهى بفوز ممثل الكرة المغربية بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وسبق للجمهور المغربي أن استغرب لقرار المدرب عموتة، الرامي إلى إبعاد بدر بانون، الذي حمل شارة العمادة في النسخة الماضية رفقة جمال سلامي، ويعتبر من أبرز المدافعين في الدوري المغربي الاحترافي، كما يصنف أول لاعب مغربي يحمل لقب "الشان"، بعدما فاز به المحليون لأول مرة في النسخة الأخيرة التي نظمت بالمغرب.

يشار إلى أن المنتخب الوطني بدأ تجمعه التدريبي بمدينة الرباط يومه الإثنين، استعدادا لمواجهة الجزائر يوم الجمعة المقبل، وهي المباراة التي ستجرى على أرضية ملعب مصطفى تشاكر بمدينة البليدة، على أن تقام مواجهة الإياب بالمغرب يوم 18 أكتوبر القادم.

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