حارث وحكيمي يقودان التشكيلة المثالية للبوندسليغا

أوعنا بلعيد

اختير الدوليان المغربيان أمين حارث، مهاجم شالكه، وأشرف حكيمي، مدافع بوروسيا دورتموند، في التشكيلة المثالية برسم الجولة الرابعة من "الدوري الألماني"، عقب تألقهما بشكل لافت وقيادتهما فريقيهما نحو تحقيق الفوز وحصد نقاط المباراة كاملة.

واختارت صحيفة "كيكر" الألمانية واسعة الانتشار، ومصادر عديدة أخرى، أمين حارث ضمن تشكيلة الأسبوع، وأفضل لاعب في الدوري الألماني، عن الجولة الرابعة، بعدما قدم أداء خارقا أمام بادربورن عندما قاد ناديه إلى تحقيق الفوز بخمسة أهداف، سجل منها هدفين وأعطى تمريرتي أسيست.

وبخصوص اختياره "نجم الأسبوع"، قدم حارث ما يشفع له ليكون أبرز لاعب في الجولة الرابعة برسم "البوندسليغا"، بعدما خاض 90 دقيقة كاملة، سجل خلالها هدفين، وبلغ عدد مرات لمسه الكرة 57 مرة، ومنح تمريرتي أسيست لزملائه، كما صنع فرصة أخرى حقيقية للتهديف، وحصل من مؤشر "هوسكوريد" على 9.9 نقاط كأعلى تنقيط في اللقاء.

ومنح المهاجم المغربي 3 تمريرات طولية وتعرض للعرقلة في ست هجمات، وبلغ مجموع تسديداته المؤطرة 3 تسديدات من أصل ثلاث؛ ومن أصل 30 تمريرة تمكن من منح 28 تمريرة صحيحة، بنسبة نجاح بلغت 93.3%، وتربع على عرش اللاعبين الأكثر مهارة في اللقاء بعدما نجح في سبع مراوغات من أصل سبع، بنسبة نجاح بلغت 100 في المائة، كما فاز بـ15 صراع من أصل 21 بنسبة 71%.

من جانبه، تألق أشرف حكيمي بقميص ناديه الذي حقق فوزا كاسحا بأربعة أهداف نظيفة أمام المنافس القوي بايرن ليفركوزن، في المواجهة التي احتضنها ملعب "سيغنال ايدونا بارك"، وقادها الحكم الألماني دانيل سايبيرت.

وكان مدافع الأسود خلف التمريرة الحاسمة التي جاء منها هدف الدولي الإسباني باكو، بعدما قطع الكرة وأعطى منها كرة عرضية على طبق من ذهب للمهاجم الإسباني، الذي أسكنها الشباك في الدقيقة 28، بينما سجل ماركو ريوس هدفين وأضاف رفائيل غيريرو الهدف الرابع.

وحصل حكيمي على ثاني أعلى تنقيط في اللقاء بـ8.2 نقطة، خلف النجم ماركو ريوس الذي اختير نجما للقاء بـ8.4 نقاط. وتمكن مدافع الأسود من تسديدة كرة مؤطرة نحو الشباك، كما قام بمراوغتين ناجحتين، ومن أصل 86 تمريرة تمكن من تمرير 83 تمريرة صحيحة، واستعاد كرتين عن طريق الدحرجة كما أجهض ثلاث هجمات للفريق المنافس، وخاض دقائق اللقاء كاملة.