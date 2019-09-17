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الرئيسية | رياضة | أكرد يجاور نيمار في التشكيلة المثالية بـ"الليغ 1"

أكرد يجاور نيمار في التشكيلة المثالية بـ"الليغ 1"

أكرد يجاور نيمار في التشكيلة المثالية بـ"الليغ 1"
أوعنا بلعيد
الاثنين 16 شتنبر 2019 - 23:36

حصد الدولي المغربي نايف أكرد، مدافع ديجون، ثمار تألقه بقميص ناديه أمام أولمبيك نيم، برسم الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الفرنسي الممتاز، في المواجهة التي احتضنها ملعب "غاستون جيرارد".

واختير المدافع المغربي أكرد ضمن التشكيلة المثالية عن الأسبوع الخامس برسم مسابقة "الليغ 1"، بعدما تألق في الخط الخلفي لفريقه وقدم أداء لافتا حرم به هجوم الفريق الزائر من التسجيل.

واختارت صحيفة "فرانس فوتبول" الفرنسية المدافع المغربي كثاني أفضل مدافع في الجولة، ومنحته 7 نقاط، بفضل تألقه، ليجاور بذلك نجوم الأسبوع في الدوري الفرنسي، على غرار البرازيلي نيمار داسيلفا، الذي سجل هدف اللقاء الوحيد أمام ستراسبورغ، والكوستاريكي كيلور نافاس، حارس النادي الباريسي، وأندي ديلوت، مهاجم مونبلييه.

ولم يتردد مؤشر "هوسكوريد" في منح النجومية للاعب نايف أكرد، بعدما اختاره أفضل لاعب في مباراة ناديه أمام أولمبيك نيم، ومنحه تقييم 8.0 نقاط، وهو أعلى تقييم في المواجهة.

وإن افتقد فريق ديجون للنجاعة الهجومية واستغلال الفرص، ما جعل اللقاء ينتهي بالتعادل السلبي، فإن المدافع المغربي يعود له الفضل في بقاء شباك فريقه نظيفة بعدما ربح 14 نزالا فرديا وتصدى لأربع هجمات خطيرة من الفريق المنافس؛ كما تفوق في الثنائيات والألعاب الهوائية، وسدد كرة خطيرة كادت أن تعانق الشباك.

وخاض المدافع السابق لفريق الفتح الرباطي المباراة الثالثة كلاعب أساسي منذ بداية الموسم الحالي، بينما اعتمد المدرب على خدماته كورقة بديلة في أول مباراتين.

يشار إلى أن ستيفان جوبارد، مدرب ديجون، اعتمد على فؤاد شفيق وإلياس شويعر كورقتين بديلتين، وقام بإشراكهما في الشوط الثاني بغية ضخ دماء جديدة في صفوف مجموعته، ليتمكن من خطف النقاط الثلاث، قبل أن يكتفي بنقطة واحدة بين الأنصار.

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