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الرئيسية | رياضة | حشادي يحصد أول جائزة له في الدوري البرتغالي

حشادي يحصد أول جائزة له في الدوري البرتغالي

حشادي يحصد أول جائزة له في الدوري البرتغالي
أوعنا بلعيد
الثلاثاء 17 شتنبر 2019 - 08:41

حصد الدولي المغربي خالد حشادي، مهاجم نادي فيتوريا سيتوبال البرتغالي لكرة القدم، ثمار تألقه بقميص ناديه بعدما انضم إليه خلال المركاتو الصيفي الحالي، قادما من أولمبيك خريبكة، بموجب عقد يمتد لخمسة مواسم، وبقيمة مالية تجاوزت 700 ألف دولار.

وتوج المهاجم المغربي الشاب بأولى جوائزه الفردية الموسم الحالي بالدوري البرتغالي، بعدما تمكن من حصد جائزة "أفضل لاعب" خلال المباراة التي جمعت ناديه بضيفه سبورتنغ براغا، في المرحلة الخامسة من الدوري البرتغالي لكرة القدم.

ونشر الحساب الرسمي لفريق فيتوريا سيتوبال، على الموقع الاجتماعي "فايسبوك"، يومه الإثنين، صورة اللاعب حشادي وهو يحمل جائزته الفردية كأفضل لاعب في اللقاء الأخير لناديه.

وجاء اختيار المهاجم حشادي كأفضل لاعب في اللقاء بعدما سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 74، كما قدم مردودا جيدا بعدما دخل بديلا في الدقيقة 56 ليحل محل زميله غويديس، خلال المواجهة التي شهدت معاناة براغا من النقص العددي في صفوفه، بعد طرد لاعبه البرازيلي فرانسيرجيو في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة.

ومنح المهاجم سالف الذكر نقاط اللقاء كاملة لفريقه، ليرفع بذلك رصيده إلى ست نقاط في المركز الثامن، بينما تجمد رصيد سبورتنغ براغا عند أربع نقاط، في المركز الرابع عشر.

يشار إلى أن حشادي انضم إلى نادي فيتوريا سيتوبال البرتغالي قادما من فريق أولمبيك خريبكة، وكان قد تلقى عروضا كثيرة، أبرزها من الوداد والرجاء من الدوري المحلي، بالإضافة إلى عرض رسمي من نادي عجمان الإماراتي ومن الدوري الفرنسي، لكنه فضل خوض تجربة جديدة في الدوري البرتغالي.

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